Sabinas impulsa jornada de inclusión y concientización por el autismo
Marcha simbólica, festival recreativo y entrega de distintivos vehiculares para familias con niñas y niños del espectro, con apoyo del DIF y gobierno municipal
SABINAS, COAH.- Con el objetivo de fortalecer la conciencia social, la participación comunitaria y el apoyo a familias, se realizó en Sabinas una marcha simbólica y un festival recreativo organizado por el grupo municipal “Mamás Azules”, en coordinación con la Presidencia Municipal.
El arranque de la actividad se dio con la concentración de contingentes en el cruce de las calles Madero y Aldama. Desde ese punto, los participantes avanzaron en recorrido por la calle Madero hacia el oriente, hasta llegar a la calle Independencia.
En ese sitio se desarrolló un festival con actividades recreativas y espacios de convivencia dirigidos a niñas y niños dentro del espectro, así como a sus familias, en un ambiente de inclusión y participación social.
RESPALDO INSTITUCIONAL Y ACCIONES DE APOYO
El evento contó con el respaldo de distintas áreas del Gobierno Municipal, como Protección Civil, Seguridad Pública, CMPI y Desarrollo Social, garantizando la logística y seguridad del recorrido y las actividades.
Asimismo, participaron representantes del Sistema DIF Sabinas, quienes reiteraron el compromiso institucional con las familias y el impulso de iniciativas que favorezcan la integración social.
Como parte de la jornada, se entregaron distintivos vehiculares para familias con niñas y niños dentro del espectro, los cuales podrán solicitarse en Desarrollo Social. Esta medida busca facilitar el acceso a estacionamientos preferentes y brindar apoyo en situaciones que requieren atención inmediata.
La iniciativa forma parte de una estrategia impulsada por el Gobierno Municipal para mejorar las condiciones de bienestar y seguridad de las familias, reforzando la atención oportuna en casos de emergencia.
Con estas acciones, el Municipio reafirma su compromiso de construir una comunidad más empática, accesible y solidaria.