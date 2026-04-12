Sabinas impulsa jornada de inclusión y concientización por el autismo

El arranque de la actividad se dio con la concentración de contingentes en el cruce de las calles Madero y Aldama. Desde ese punto, los participantes avanzaron en recorrido por la calle Madero hacia el oriente, hasta llegar a la calle Independencia.

SABINAS, COAH.- Con el objetivo de fortalecer la conciencia social, la participación comunitaria y el apoyo a familias, se realizó en Sabinas una marcha simbólica y un festival recreativo organizado por el grupo municipal “Mamás Azules”, en coordinación con la Presidencia Municipal.

En ese sitio se desarrolló un festival con actividades recreativas y espacios de convivencia dirigidos a niñas y niños dentro del espectro, así como a sus familias, en un ambiente de inclusión y participación social.

RESPALDO INSTITUCIONAL Y ACCIONES DE APOYO

El evento contó con el respaldo de distintas áreas del Gobierno Municipal, como Protección Civil, Seguridad Pública, CMPI y Desarrollo Social, garantizando la logística y seguridad del recorrido y las actividades.

Asimismo, participaron representantes del Sistema DIF Sabinas, quienes reiteraron el compromiso institucional con las familias y el impulso de iniciativas que favorezcan la integración social.

Como parte de la jornada, se entregaron distintivos vehiculares para familias con niñas y niños dentro del espectro, los cuales podrán solicitarse en Desarrollo Social. Esta medida busca facilitar el acceso a estacionamientos preferentes y brindar apoyo en situaciones que requieren atención inmediata.

La iniciativa forma parte de una estrategia impulsada por el Gobierno Municipal para mejorar las condiciones de bienestar y seguridad de las familias, reforzando la atención oportuna en casos de emergencia.

Con estas acciones, el Municipio reafirma su compromiso de construir una comunidad más empática, accesible y solidaria.