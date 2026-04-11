Coahuila, entre los estados con más mujeres profesionistas en carreras STEM: IMCO

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Coahuila
/ 11 abril 2026
    Coahuila, entre los estados con más mujeres profesionistas en carreras STEM: IMCO
    Coahuila se ubica entre los estados con mayor proporción de mujeres en estas áreas, junto con Querétaro. ESPECIAL

La participación femenina se mantiene por debajo de los hombres a nivel nacional

El Instituto Mexicano para la Competitividad, en colaboración con Movimiento STEM+, informó que Coahuila se encuentra entre las entidades con mayor proporción de mujeres profesionistas en áreas de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEM).

El reporte ubica a Coahuila junto a Querétaro con un 18% de participación femenina en estas disciplinas, lo que equivale a casi una de cada cinco profesionistas. En contraste, Colima presenta la menor proporción del país, con apenas 8%.

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De acuerdo con la Secretaría de Educación de Coahuila, durante el ciclo escolar 2022-2023 egresaron 7 mil 245 estudiantes de carreras STEM en la entidad, de los cuales 3 mil 474 fueron mujeres. En el periodo 2021-2022, el total fue de 10 mil 83 egresados, con 3 mil 181 mujeres.

A nivel nacional, el IMCO señaló que, aunque las mujeres representan el 54% de la matrícula universitaria en el ciclo 2024-2025, su presencia en las carreras STEM sigue siendo un reto pues solo una de cada tres personas estudiantes es mujer en estos campos.

Las mujeres se concentran en campos como educación, ciencias de la salud y ciencias sociales y derecho, mientras que los hombres predominan en tecnologías de la información e ingeniería.

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El análisis advierte que la brecha comienza desde etapas tempranas y que según la OCDE, 69% de las jóvenes en México no alcanza competencias matemáticas fundamentales, frente a 62% de los hombres. En niveles avanzados, tres de cada mil jóvenes logran resolver problemas complejos, mientras que en el caso de las mujeres la proporción es de una por cada mil.

Ante este escenario, el organismo subraya que incrementar la participación femenina en STEM requiere acciones desde la educación básica, como el fortalecimiento de la formación docente, mayor inversión en educación superior y la promoción de referentes femeninos en ciencia y tecnología.

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Katya González

Katya González

Reportera apasionada, crítica y multifacética, egresada de la Universidad Interamericana para el Desarrollo, con experiencia en cobertura política y legislativa, dando seguimiento puntual a reformas y creación de nuevas leyes en el Congreso de Coahuila.

Además cubre temas de educación, con enfoque especial en las comunidades escolares y sus problemas, investigación generada por universidades, vigilancia de instituciones educativas que operan sin registro de validez oficial en el estado, y sucesos y estadísticas relacionadas con acoso escolar y la defensa de derechos de niñas, niños y mujeres.

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