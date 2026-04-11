Coahuila, entre los estados con más mujeres profesionistas en carreras STEM: IMCO

El Instituto Mexicano para la Competitividad, en colaboración con Movimiento STEM+, informó que Coahuila se encuentra entre las entidades con mayor proporción de mujeres profesionistas en áreas de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEM). El reporte ubica a Coahuila junto a Querétaro con un 18% de participación femenina en estas disciplinas, lo que equivale a casi una de cada cinco profesionistas. En contraste, Colima presenta la menor proporción del país, con apenas 8%.

De acuerdo con la Secretaría de Educación de Coahuila, durante el ciclo escolar 2022-2023 egresaron 7 mil 245 estudiantes de carreras STEM en la entidad, de los cuales 3 mil 474 fueron mujeres. En el periodo 2021-2022, el total fue de 10 mil 83 egresados, con 3 mil 181 mujeres. A nivel nacional, el IMCO señaló que, aunque las mujeres representan el 54% de la matrícula universitaria en el ciclo 2024-2025, su presencia en las carreras STEM sigue siendo un reto pues solo una de cada tres personas estudiantes es mujer en estos campos. Las mujeres se concentran en campos como educación, ciencias de la salud y ciencias sociales y derecho, mientras que los hombres predominan en tecnologías de la información e ingeniería.

El análisis advierte que la brecha comienza desde etapas tempranas y que según la OCDE, 69% de las jóvenes en México no alcanza competencias matemáticas fundamentales, frente a 62% de los hombres. En niveles avanzados, tres de cada mil jóvenes logran resolver problemas complejos, mientras que en el caso de las mujeres la proporción es de una por cada mil. Ante este escenario, el organismo subraya que incrementar la participación femenina en STEM requiere acciones desde la educación básica, como el fortalecimiento de la formación docente, mayor inversión en educación superior y la promoción de referentes femeninos en ciencia y tecnología.

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