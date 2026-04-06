Anuncian más de 300 mdp para obras sociales en Saltillo

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Saltillo
/ 6 abril 2026
    Anuncian más de 300 mdp para obras sociales en Saltillo

El programa inició con la rehabilitación de la avenida Quinta, en la colonia Nazario Ortiz Garza, donde se ejercerán 1.8 millones de pesos en una primera etapa

El Municipio de Saltillo informó que durante 2026 se invertirán más de 300 millones de pesos en obras sociales en distintos sectores de la ciudad, programa que arrancó con trabajos de rehabilitación vial en la colonia Nazario Ortiz Garza.

De acuerdo con la información, la primera intervención corresponde a la avenida Quinta, en el tramo comprendido entre Raymundo del Bosque y Seferino Domínguez, donde se destinarán poco más de 1.8 millones de pesos.

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El proyecto, según la información, representa el compromiso de la rehabilitación de la cancha deportiva a través del programa “Activa tu Parque”.

Según lo dado a conocer, esta obra contempla rehabilitación profunda de la superficie dañada, además de barrido, aplicación de riego de liga, colocación de carpeta asfáltica y nivelación de brocales.

Las labores se realizarán sobre una superficie de 220 metros lineales, como parte del arranque de las obras sociales previstas para este año en la capital coahuilense.

El alcalde Javier Díaz González señaló que este paquete de obras será adicional a otros proyectos de infraestructura ya anunciados para la ciudad, entre ellos acciones en el Relleno Sanitario, obras viales, rehabilitación de parques y espacios del DIF.

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En representación de los vecinos, Petra María Ortiz Álvarez recordó que la pavimentación original de esa calle se realizó hace más de 30 años con participación de habitantes del sector.

“Para nosotros, el arranque de la repavimentación representa mucho, porque con esto se mejora nuestro entorno y calidad de vida”, expresó.

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Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

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