Sabinas vive Halloween sobre ruedas con el escalofriante ‘Campante del Terror’
Transportes Campante transforma el viaje intermunicipal en una experiencia inusual con sustos, risas y decoraciones aterradoras
SABINAS, COAH.- Este martes, los pasajeros de Transportes Campante vivieron un recorrido que rompió con la rutina de los viajes intermunicipales en la Región Carbonífera en Coahuila. La empresa sorprendió con su nuevo concepto “Campante del Terror”, un autobús decorado con motivos de Halloween que convirtió un trayecto ordinario en una experiencia llena de humor, sustos y creatividad.
El vehículo fue ambientado tanto por dentro como por fuera con calabazas, telarañas, esqueletos y figuras espeluznantes. Además, el interior incluyó sonidos escalofriantes, como risas y gritos fantasmales, que hicieron que cada parada y cada tramo del camino resultara inesperado para los pasajeros.
La propuesta no solo generó sorpresa, sino que también se viralizó en redes sociales, donde los usuarios compartieron fotos y videos del recorrido.
El itinerario abarcó localidades como Sabinas, Agujita, Cloete y Nueva Rosita, y durante el trayecto, el conductor participó disfrazado y animó a los pasajeros, mientras que el director de la compañía, Enrique Ibarra Tamez, se sumó con su propio atuendo temático.
Esta dinámica permitió que grandes y chicos disfrutaran del viaje de manera diferente, con momentos de diversión y sobresaltos que rompieron la monotonía de los traslados intermunicipales.
Aunque Halloween no forma parte de las tradiciones locales, su popularidad ha crecido en la región, y Transportes Campante aprovechó la ocasión para ofrecer un servicio que combina transporte y entretenimiento. Los comentarios de los usuarios reflejaron entusiasmo y diversión, destacando la originalidad de la iniciativa y el valor de incorporar creatividad en experiencias cotidianas.
El “Campante del Terror” se ha consolidado como un ejemplo de cómo una empresa puede transformar un servicio común en una aventura memorable, mezclando elementos culturales, entretenimiento y un toque espeluznante, haciendo que un simple viaje sea motivo de conversación y alegría entre los habitantes de la región.