Sabinas vive Halloween sobre ruedas con el escalofriante ‘Campante del Terror’

SABINAS, COAH.- Este martes, los pasajeros de Transportes Campante vivieron un recorrido que rompió con la rutina de los viajes intermunicipales en la Región Carbonífera en Coahuila. La empresa sorprendió con su nuevo concepto “Campante del Terror”, un autobús decorado con motivos de Halloween que convirtió un trayecto ordinario en una experiencia llena de humor, sustos y creatividad.

El vehículo fue ambientado tanto por dentro como por fuera con calabazas, telarañas, esqueletos y figuras espeluznantes. Además, el interior incluyó sonidos escalofriantes, como risas y gritos fantasmales, que hicieron que cada parada y cada tramo del camino resultara inesperado para los pasajeros.

