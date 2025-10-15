Sabinas vive Halloween sobre ruedas con el escalofriante ‘Campante del Terror’

Sabinas
/ 15 octubre 2025
    Sabinas vive Halloween sobre ruedas con el escalofriante ‘Campante del Terror’
    Pasajeros sorprendidos disfrutan de un viaje intermunicipal lleno de sustos y diversión. FOTO: TRANSPORTES CAMPANTE/ FACEBOOK

Transportes Campante transforma el viaje intermunicipal en una experiencia inusual con sustos, risas y decoraciones aterradoras

SABINAS, COAH.- Este martes, los pasajeros de Transportes Campante vivieron un recorrido que rompió con la rutina de los viajes intermunicipales en la Región Carbonífera en Coahuila. La empresa sorprendió con su nuevo concepto “Campante del Terror”, un autobús decorado con motivos de Halloween que convirtió un trayecto ordinario en una experiencia llena de humor, sustos y creatividad.

El vehículo fue ambientado tanto por dentro como por fuera con calabazas, telarañas, esqueletos y figuras espeluznantes. Además, el interior incluyó sonidos escalofriantes, como risas y gritos fantasmales, que hicieron que cada parada y cada tramo del camino resultara inesperado para los pasajeros.

TE PUEDE INTERESAR: 5 disfraces divertidos para niños que encontrarás en Amazon y les encantarán este Halloween

$!Los sonidos espeluznantes dentro del autobús provocan risas y gritos entre los pasajeros.
Los sonidos espeluznantes dentro del autobús provocan risas y gritos entre los pasajeros. FOTO: TRANSPORTES CAMPANTE/ FACEBOOK

La propuesta no solo generó sorpresa, sino que también se viralizó en redes sociales, donde los usuarios compartieron fotos y videos del recorrido.

$!La ruta incluye varias localidades de la región, convirtiendo un viaje normal en una aventura espeluznante.
La ruta incluye varias localidades de la región, convirtiendo un viaje normal en una aventura espeluznante. FOTO: TRANSPORTES CAMPANTE/ FACEBOOK

El itinerario abarcó localidades como Sabinas, Agujita, Cloete y Nueva Rosita, y durante el trayecto, el conductor participó disfrazado y animó a los pasajeros, mientras que el director de la compañía, Enrique Ibarra Tamez, se sumó con su propio atuendo temático.

$!Transportes Campante ofrece un viaje intermunicipal , ofreciendo a los pasajeros una experiencia de Halloween con sustos, risas y decoraciones espeluznantes
Transportes Campante ofrece un viaje intermunicipal , ofreciendo a los pasajeros una experiencia de Halloween con sustos, risas y decoraciones espeluznantes FOTO: TRANSPORTES CAMPANTE/ FACEBOOK

Esta dinámica permitió que grandes y chicos disfrutaran del viaje de manera diferente, con momentos de diversión y sobresaltos que rompieron la monotonía de los traslados intermunicipales.

$!La creatividad y los detalles de Halloween hacen que el autobús sea irresistible para fotos y videos.
La creatividad y los detalles de Halloween hacen que el autobús sea irresistible para fotos y videos. FOTO: TRANSPORTES CAMPANTE/ FACEBOOK

Aunque Halloween no forma parte de las tradiciones locales, su popularidad ha crecido en la región, y Transportes Campante aprovechó la ocasión para ofrecer un servicio que combina transporte y entretenimiento. Los comentarios de los usuarios reflejaron entusiasmo y diversión, destacando la originalidad de la iniciativa y el valor de incorporar creatividad en experiencias cotidianas.

El “Campante del Terror” se ha consolidado como un ejemplo de cómo una empresa puede transformar un servicio común en una aventura memorable, mezclando elementos culturales, entretenimiento y un toque espeluznante, haciendo que un simple viaje sea motivo de conversación y alegría entre los habitantes de la región.

Temas


F1
Halloween
Viral

Localizaciones


Sabinas
Región Carbonífera

true

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Habitantes de Saltillo expresaron desconocer la supuesta mutación del virus y mostraron dudas sobre la seguridad de las nuevas vacunas que aplicará la Secretaría de Salud.

Saltillo: dudan saltillenses de volver a vacunarse contra el Covid-19 ante mutación
El fallo judicial frena temporalmente la entrega de carbón a las termoeléctricas de Nava, Coahuila.

Coahuila: Poder Judicial ordena suspender contrato millonario de carbón con CFE
La más reciente capacitación se realizó en el Rabbit Spk, ubicado al norte de la ciudad.

Saltillo impulsa programa ‘Fiesta Segura’; van 200 colaboradores capacitados

La señora Yolanda, de 68 años y residente del Callejón de Miraflores, ha sido víctima de señalamientos falsos en redes sociales que la vinculan con desapariciones de menores en la zona.

Saltillo: mujer de 68 años es acosada de manera anónima en redes sociales
Jorge Reyes, presidente de Coparmex Laguna, alertó que las recientes reformas laborales no diferencian entre pequeñas y grandes empresas.

Coparmex Laguna advierte que reformas laborales ponen en riesgo a 8 de cada 10 empresas
Se trabaja en un tramo que comprende 610 metros lineales de tuberías, que serán repuestas.

Avanza obra hidráulica en la colonia Occidental de Frontera

Los diputados por Coahuila tuvieron este enfrentamiento en una reunión a puerta cerrada con directivos de CFE.

Coahuila: ¡Hay tiro! Por contratos de carbón, se agarran a golpes diputados federales
García Harfuch: Buena racha

García Harfuch: Buena racha