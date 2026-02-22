Sentencian a dos años a joven por homicidio accidental de su novio en Múzquiz

MÚZQUIZ, COAH.- Una mujer identificada como Diana “N” fue condenada a 2 años y 8 meses de prisión tras ser encontrada responsable del delito de homicidio accidental, luego de que accionara un arma de fuego durante una convivencia y provocara la muerte de su pareja sentimental en el mineral de Barroterán, municipio de Múzquiz.

La resolución fue emitida por un Tribunal de Enjuiciamiento, una vez concluido el juicio oral en el que se analizaron las pruebas y declaraciones testimoniales relacionadas con los hechos ocurridos en agosto de 2024. De acuerdo con la información oficial, el proceso incluyó las etapas de presentación de pruebas, interrogatorios y alegatos de apertura y clausura, tras lo cual se dictó fallo condenatorio.

El caso se remonta al 24 de agosto de 2024, cuando la joven, vecina de Nueva Rosita y de 20 años en ese momento, se encontraba en un domicilio de Minas de Barroterán en compañía de su novio, Antonio Silva Puente, y otras personas. Durante la reunión, la mujer accionó un arma de fuego calibre .40, impactando a su pareja con un disparo en la cabeza que le causó la muerte.

Las autoridades estatales confirmaron que la tipificación jurídica correspondió a homicidio accidental, al determinarse la ausencia de intención de privar de la vida a la víctima. Esta consideración fue tomada en cuenta por el órgano jurisdiccional al momento de individualizar la sanción.

Tras el fallo condenatorio, se celebró la audiencia correspondiente para definir la pena, quedando establecida en 2 años y 8 meses de prisión. Sin embargo, hasta el cierre de la información, aún no se precisaba la modalidad en la que la sentenciada cumplirá la condena, ya que se encontraba pendiente la determinación sobre si permanecerá bajo arresto domiciliario o será internada en un centro penitenciario.

El delegado regional de la Fiscalía General del Estado en la Región Carbonífera informó que el procedimiento se desarrolló conforme al marco legal vigente, respetando las garantías procesales y revisando cada uno de los elementos probatorios.

El caso generó atención en la comunidad de Barroterán, donde ocurrieron los hechos, debido a las circunstancias en que se produjo el disparo. Con la sentencia dictada, el proceso judicial entra en su etapa final, quedando pendiente únicamente la definición sobre la forma en que se ejecutará la pena impuesta.

(Con información de medios locales)