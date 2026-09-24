MÚZQUIZ, COAHUILA.— Una mujer fue asegurada por elementos de Seguridad Pública Municipal tras un reporte por daños al parabrisas de un automóvil en el barrio El Cuartel, durante la madrugada del miércoles 23 de septiembre, en el Pueblo Mágico de Múzquiz, Coahuila.

El hecho se registró en la calle Diagonal M. Acosta. Los agentes acudieron después de recibir un aviso por un “cristalazo”. El conductor, identificado como Leonardo Eleazar, de 27 años, declaró que se encontraba dentro de un Chevrolet Aveo guinda, modelo 2019, cuando una mujer lanzó un objeto contra la unidad.

La mujer asegurada fue identificada como Wendy Nataly, de 29 años. El señalamiento sobre el lanzamiento de la piedra procede del relato del afectado; corresponde a las autoridades establecer cómo ocurrieron los hechos y determinar si existe alguna responsabilidad.

La versión que circula en redes sociales menciona ataques contra varios vehículos. Sin embargo, la información disponible describe daños a un solo automóvil y no permite confirmar otros incidentes relacionados. Tampoco se ha precisado si el conductor presentó una denuncia formal ni cuál fue la situación jurídica posterior de la mujer.