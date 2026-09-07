Suspenden la Cabalgata ‘Los amigos’ por malas condiciones climáticas en San Juan de Sabinas y Múzquiz

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    Suspenden la Cabalgata ‘Los amigos’ por malas condiciones climáticas en San Juan de Sabinas y Múzquiz
    Las lluvias y condiciones meteorológicas adversas llevaron a los responsables de la cabalgata ‘Los amigos’ a modificar sus planes, ante el riesgo que representa realizar la travesía bajo condiciones complicadas. ARCHIVO

El comité organizador informó este lunes que el recorrido previsto para el 10 de septiembre quedará pendiente hasta nuevo aviso

SAN JUAN DE SABINAS, COAH.– La Cabalgata “Los amigos” 2026 quedó suspendida hasta nuevo aviso debido a las condiciones climatológicas que afectan a la región y a los pronósticos desfavorables previstos para los próximos días, confirmó en San Juan de Sabinas, Coahuila, el presidente del comité organizador, ingeniero Diego Elguezabal.

La decisión fue comunicada este lunes 7 de septiembre a la comunidad ecuestre, participantes y personas que tenían previsto integrarse a la tercera edición del recorrido, que originalmente estaba programado para el jueves 10 de septiembre.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/sabinas/cabalgata-los-amigos-cambiara-de-ruta-y-llegara-a-muzquiz-coahuila-DC23124979

De acuerdo con el comunicado emitido por el comité, las condiciones actuales del terreno y la previsión de más precipitaciones no permiten garantizar un desarrollo seguro de la actividad. Ante ello, los organizadores consideraron que lo más responsable era posponer la jornada para proteger tanto a los jinetes como a los caballos.

La edición de este año contemplaba importantes modificaciones. La actividad, anteriormente conocida como “Cabalgata nos une”, tendría como punto de partida el parque Los Sabinitos, en la Villa de San Juan de Sabinas, desde donde los participantes recorrerían aproximadamente 30 kilómetros por la ribera del río Sabinas hasta llegar al área del río Múzquiz.

Los organizadores esperaban reunir alrededor de 200 cabalgantes provenientes de distintos puntos de la Región Carbonífera. La jornada también contemplaba una convivencia familiar al finalizar el trayecto, con recepción para los participantes.

La suspensión representa un cambio de planes para quienes ya habían preparado caballos, vehículos, remolques y demás logística necesaria para participar en el recorrido. Sin embargo, el comité pidió comprensión ante una decisión tomada principalmente por cuestiones de seguridad.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/no-solo-tamales-mexico-le-vende-mas-que-nadie-a-estados-unidos-pese-a-lo-que-diga-trump-AB23332507

Hasta este lunes no se había establecido una nueva fecha para realizar la Cabalgata “Los amigos”. El comité organizador señaló que el nuevo día será anunciado a través de sus redes sociales y canales oficiales una vez que las condiciones meteorológicas permitan desarrollar el recorrido sin poner en riesgo a los participantes.

La jornada queda así en pausa, pero no cancelada de manera definitiva, mientras los organizadores esperan que el clima permita recuperar esta actividad ecuestre que busca mantener la convivencia y las tradiciones de la Región Carbonífera.

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Antonio Santos

Antonio Santos

Me apasiona la comunicación en todas sus formas. Durante más de 15 años dedicado al periodismo, he colaborado como reportero y editor en Vanguardia, y de otros medios impresos, digitales, radio y televisión. Disfruto identificar el enfoque más relevante de cada historia, jerarquizar la información con criterio editorial y transformarla en contenidos claros, atractivos y útiles para las audiencias.

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