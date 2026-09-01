UAdeC y Municipio buscan alternativas ante escasez de agua en ejido de San Juan de Sabinas, Coahuila

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    UAdeC y Municipio buscan alternativas ante escasez de agua en ejido de San Juan de Sabinas, Coahuila
    La UAdeC aportará sus capacidades técnicas y académicas al servicio de la búsqueda de una solución en el problema de escases de agua en el ejido San Juan de Sabinas, Coahuila. CORTESÍA

Especialistas de la máxima casa de estudios y autoridades municipales analizan las condiciones de la comunidad para plantear alternativas de abasto

SAN JUAN DE SABINAS, COAH.- El problema de abasto de agua que enfrentan habitantes del ejido Santa María, del municipio de San Juan de Sabinas, llevó al Gobierno Municipal y a especialistas de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) a iniciar un acercamiento para analizar posibles alternativas que permitan mejorar el suministro en esta comunidad rural.

Santa María pertenece al municipio de San Juan de Sabinas y se localiza a unos 22 kilómetros de Nueva Rosita, cabecera municipal. Se trata de una comunidad vinculada principalmente con actividades agrícolas y ganaderas y que, por su ubicación, forma parte de la zona rural de la Región Carbonífera.

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La situación del agua no es nueva. Apenas en agosto, el Sistema Intermunicipal de Aguas de la Región Carbonífera (Simarc), en coordinación con Mejora Coahuila y el Municipio, tuvo que implementar un operativo para llevar agua potable directamente a familias del ejido ante la falta de suministro.

En este contexto, el director de la Escuela Superior de Ingeniería “Lic. Adolfo López Mateos”, Juan José Guajardo Lara, informó que el lunes recibieron en la Casa de los Lobos al alcalde Óscar Ríos Ramírez, con quien abordaron las condiciones que enfrenta Santa María.

“Desde la Universidad, creemos que el conocimiento también debe estar al servicio de las necesidades de nuestra gente”, expresó el director.

Durante el encuentro participaron docentes e investigadores relacionados con el estudio de los recursos hídricos, quienes analizaron la problemática y las posibilidades de aportar conocimientos técnicos para identificar opciones de solución.

Guajardo Lara consideró que se trata de un problema complejo que requiere estudios y coordinación entre instituciones, por lo que este primer acercamiento permitirá conocer con mayor precisión las condiciones de la zona y generar información que ayude a orientar futuras acciones.

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La intención es aprovechar las capacidades académicas de la UAdeC para aportar elementos técnicos al municipio y buscar alternativas que permitan atender una de las necesidades más importantes de las familias de Santa María: contar con un suministro de agua adecuado.

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Antonio Santos

Antonio Santos

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