Leticia Martínez Flores recibe corona del Adulto Mayor en San Juan de Sabinas, Coahuila

SAN JUAN DE SABINAS, COAH.- En el marco del Mes del Adulto Mayor, Leticia Martínez Flores fue coronada como Reina del Adulto Mayor 2026 de la Villa de San Juan de Sabinas, durante una celebración que reunió a familias, autoridades y representantes de la comunidad para reconocer la experiencia, trayectoria y participación de las personas mayores. Durante la ceremonia también se presentó a la nueva Corte de Honor, integrada por Mikaela Salazar como princesa y María del Rosario Hernández como duquesa, quienes acompañarán a la nueva soberana en las actividades correspondientes a esta representación.

El acto fue encabezado por Karina Ríos, presidenta honoraria del DIF San Juan de Sabinas, quien acudió en representación del alcalde Óscar Ríos Ramírez. Durante el encuentro se destacó la importancia de generar espacios de convivencia y participación para los adultos mayores, así como reconocer las aportaciones que realizan a sus familias y a la comunidad. Como parte del programa se desarrollaron actividades culturales y artísticas, con la participación de Fidencia Ojeda y Romeo Sandoval, además de la presencia de representantes de distintas celebraciones de la Villa y Nueva Rosita. También se brindó un reconocimiento a Rosa Tavares, quien concluyó su periodo como Reina del Adulto Mayor de la Villa de San Juan de Sabinas. Durante su gestión representó a este sector de la población en diversas actividades comunitarias.

La coronación forma parte de las actividades desarrolladas durante agosto, considerado Mes del Adulto Mayor, y busca promover la convivencia, integración y reconocimiento social de quienes han contribuido con su experiencia al desarrollo de la comunidad.