Vacunan a cerca de 100 mascotas durante brigada sanitaria en la Sabinas, Coahuila

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Sabinas
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    Vacunan a cerca de 100 mascotas durante brigada sanitaria en la Sabinas, Coahuila
    Cerca de un centenar de perros y gatos recibieron atención preventiva en una jornada que también incluyó fumigación de garrapatas y mosquitos, en Sabinas, Coahuila. CORTESÍA

Personal de la Jurisdicción Sanitaria No. 3 anunció que las brigadas continuarán durante la semana en otras colonias para ampliar la cobertura de atención

SABINAS, COAH.- Cerca de 100 perros y gatos fueron atendidos durante una Brigada Integral para Mascotas realizada en la colonia Los Manzanos, de Sabinas, Coahuila, donde personal de la Jurisdicción Sanitaria No. 3 aplicó vacunas antirrábicas y tratamientos contra garrapatas como parte de una estrategia para prevenir enfermedades que pueden afectar tanto a los animales como a la población.

La jornada incluyó además labores de fumigación en viviendas y espacios públicos con el propósito de reducir la presencia de mosquitos y garrapatas, vectores asociados a padecimientos que representan un riesgo para la salud pública, especialmente durante la temporada de altas temperaturas y lluvias.

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El jefe de la Jurisdicción Sanitaria No. 3, Carlos Jiménez Villarreal, informó que estas acciones forman parte del programa preventivo impulsado por la Secretaría de Salud de Coahuila para fortalecer el control sanitario en la Región Carbonífera.

Explicó que el objetivo es ampliar la cobertura de vacunación antirrábica, promover la tenencia responsable de mascotas y disminuir la proliferación de parásitos en las colonias.

Las brigadas continuarán durante la presente semana en distintos sectores de la región. Este martes se trasladarán a la colonia Guadalupe; el miércoles atenderán a vecinos del barrio Cocedores de Agujita y el jueves concluirán actividades en la colonia Flores Magón.

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Las autoridades sanitarias reiteraron el llamado a la población para llevar a sus mascotas a estas jornadas gratuitas y colaborar con las acciones de fumigación, al señalar que la prevención constituye una de las herramientas más eficaces para proteger la salud animal y reducir el riesgo de enfermedades entre la comunidad.

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Antonio Santos

Antonio Santos

Me apasiona la comunicación en todas sus formas. Durante más de 15 años dedicado al periodismo, he colaborado como reportero y editor en Vanguardia, y de otros medios impresos, digitales, radio y televisión. Disfruto identificar el enfoque más relevante de cada historia, jerarquizar la información con criterio editorial y transformarla en contenidos claros, atractivos y útiles para las audiencias.

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