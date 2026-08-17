Vinculan a proceso a hombre por transportar casi 37 kilos de cannabis en Nueva Rosita, Coahuila

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    Vinculan a proceso a hombre por transportar casi 37 kilos de cannabis en Nueva Rosita, Coahuila
    La droga fue localizada en un vehículo que era remolcado por la camioneta en la que viajaba el imputado de Nueva Rosita, Coahuila. CORTESÍA

El imputado fue detenido en el libramiento norte cuando remolcaba un vehículo donde fue localizada la droga

NUEVA ROSITA, COAH.- Un hombre identificado como Uvaldo “N” fue vinculado a proceso por su probable responsabilidad en un delito contra la salud, luego de ser detenido cuando presuntamente transportaba casi 37 kilogramos de cannabis sativa L. en Nueva Rostia, en el municipio de San Juan de Sabinas, Coahuila.

De acuerdo con la carpeta de investigación integrada por la Fiscalía General de la República (FGR), el detenido circulaba por el libramiento norte de Nueva Rosita a bordo de una camioneta que remolcaba otro vehículo. Durante la intervención, las autoridades localizaron en el segundo automotor un total de 36 kilos 937 gramos 20 miligramos de cannabis.

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Durante la audiencia inicial, el Ministerio Público de la Federación presentó ante el juez especializado los datos de prueba relacionados con el aseguramiento y la probable participación del imputado en el traslado de la droga. Tras analizar los elementos expuestos, el juzgador determinó vincularlo a proceso.

Como medida cautelar, se ordenó prisión preventiva oficiosa, por lo que Uvaldo “N” permanecerá internado en el Centro Federal de Readaptación Social número 18, ubicado en Ramos Arizpe. El juez estableció además un plazo de tres meses para el desarrollo de la investigación complementaria.

El caso es llevado por la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Coahuila, que continuará con las indagatorias para determinar las circunstancias en que habría sido transportado el narcótico y establecer las posibles responsabilidades. La FGR precisó que el imputado mantiene su presunción de inocencia mientras no exista una sentencia condenatoria.

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Antonio Santos

Antonio Santos

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