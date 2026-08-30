Salomón Robles pone el broche de oro al Ramos Fest

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    Salomón Robles pone el broche de oro al Ramos Fest
    Salomón Robles y sus Legendarios fueron los encargados de cerrar esta edición del festival. CORTESÍA

El festival concluyó después de tres días de actividades que se desarrollaron durante mañana, tarde y noche

RAMOS ARIZPE, COAH.- Al ritmo de Salomón Robles y sus Legendarios, miles de familias se reunieron este domingo en la Alameda de Ramos Arizpe para disfrutar del cierre del Ramos Fest 2026, que después de tres días de actividades concluyó con más de 100 mil visitantes y una derrama económica estimada en alrededor de 10 millones de pesos.

La última jornada congregó a familias ramosarizpenses y visitantes de distintos municipios de la Región Sureste de Coahuila, quienes acudieron a disfrutar del ambiente festivo y de una programación que combinó música, gastronomía, cultura y tradiciones.

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El cierre musical estuvo a cargo de Salomón Robles y sus Legendarios, quienes pusieron a bailar a los asistentes y cerraron una edición que superó el registro de asistencia del año anterior, consolidando al festival como uno de los principales eventos familiares y turísticos de la región.

Durante el domingo también destacó la tradicional Cabalgata, encabezada por el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, y el alcalde Tomás Gutiérrez Merino. La jornada contó además con la participación del alcalde de Monclova, Carlos Villarreal Pérez, municipio invitado al Lechón Fest.

$!Miles de asistentes disfrutaron del espectáculo musical que puso el broche de oro al Ramos Fest 2026.
Miles de asistentes disfrutaron del espectáculo musical que puso el broche de oro al Ramos Fest 2026. CORTESÍA

La oferta gastronómica tuvo entre sus invitados a reconocidas figuras de la parrilla como Toño Garza, Lobo Grill, Aquiles Tres Fuegos y El Arriero, quienes se sumaron a las actividades que registraron una de las mayores convocatorias del festival.

Gutiérrez Merino destacó que el evento no solo permitió fortalecer las tradiciones de Ramos Arizpe, sino también generar oportunidades económicas para sus habitantes mediante la venta de productos y alimentos.

“Los ramosarizpenses supieron aprovechar esta gran oportunidad. Los vimos participando en la Feria del Tamal y del Pan de Pulque, ofreciendo sus productos, mostrando nuestra gastronomía y recibiendo con mucha calidez a quienes nos visitaron. Eso es lo que queremos: que estos grandes eventos también se conviertan en oportunidades para nuestra gente y que la derrama económica se quede en Ramos Arizpe”, expresó.

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La música fue uno de los principales atractivos del festival. Tropicalísimo Apache abrió las actividades, mientras que El Poder del Norte encabezó la noche del sábado durante el Lechón Fest. Finalmente, Salomón Robles y sus Legendarios fueron los encargados de cerrar tres días de celebración ante una Alameda abarrotada.

Con este cierre, el Ramos Fest 2026 concluyó con cifras récord de asistencia y una importante derrama económica, además de reforzar su papel como escaparate de la gastronomía, cultura y tradiciones de Ramos Arizpe.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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