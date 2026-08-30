Ramos Fest reconoce el esfuerzo de los habitantes del municipio: Alcalde de Ramos Arizpe

RAMOS ARIZPE, COAH.- Con saldo blanco y una asistencia que superó las 100 mil personas durante dos días de actividades, concluyeron los festejos realizados en Ramos Arizpe. Las celebraciones destacaron por el orden, la seguridad y la participación ciudadana en los eventos gastronómicos y la tradicional cabalgata. El alcalde de Ramos Arizpe, Tomás Gutiérrez Merino, confirmó que el evento superó las cifras de años anteriores y se desarrolló en un ambiente de tranquilidad.

“Una cabalgata, hasta el momento, saldo blanco; esperemos que así sea. No hemos tenido problema. Muy copiosa, más gente que el año pasado”, señaló el edil durante la jornada. Gutiérrez Merino destacó que la organización del festival presentó mejoras respecto a la edición anterior, lo que permitió atraer a visitantes de distintos estados del país. Durante el primer día, la afluencia superó las expectativas del Gobierno Municipal, con una concentración masiva en los distintos puntos de la celebración. “Ayer (sábado) tuvimos mucha gente, más de 40 mil, 50 mil personas en todo el día y bien, gracias a Dios, muy bien”, detalló el alcalde sobre la respuesta del público. A pesar de la concentración de personas y vehículos, las autoridades municipales reportaron un comportamiento ordenado por parte de los asistentes. “La gente entendía bien, se estuvo retirando a las horas normales, se acabó la fiesta y empezó en orden, a pesar de que había mucha gente y muchos carros”, enfatizó Gutiérrez Merino. El evento contó además con la participación de Monclova como municipio invitado especial, cuyos representantes se sumaron a la oferta gastronómica. “Muy bien, el Alcalde vino aquí a acompañarnos. Hizo un lechón también y todo y, pues bueno, muy bien”, comentó el presidente municipal de Ramos Arizpe sobre la convivencia entre ambos municipios. El edil señaló que la realización de este tipo de eventos representa una opción de entretenimiento para las familias y una forma de reconocer el esfuerzo de los habitantes del municipio.

“Siempre, como lo he dicho, la gente trabajadora de Ramos Arizpe siempre hay que premiarla, hay que darle no nada más trabajo... y, pues bueno, hay que también darle buenos espectáculos para que la gente se divierta”, puntualizó. Finalmente, las autoridades municipales adelantaron que preparan las actividades correspondientes a las fiestas patrias de septiembre. Gutiérrez Merino señaló que será en los próximos días cuando se dé a conocer la cartelera para la celebración del Grito de Independencia. ASISTEN 38 MIL A ÚLTIMA JORNADA A lo largo del viernes, sábado y domingo, el Ramos Fest reunió a miles de familias en sus diferentes actividades, entre la Callejoneada, la Feria del Tamal y del Pan de Pulque, la coronación, el Lechón Fest, la Cabalgata y los distintos espectáculos musicales. La última jornada reunió cerca de 38 mil personas entre la Cabalgata y las diferentes actividades realizadas durante el domingo, para posteriormente concentrar la celebración en la Alameda de Ramos Arizpe. El alcalde destacó que esta edición del Ramos Fest registró una mayor afluencia y una mejor organización, además de una importante presencia de visitantes provenientes de otros municipios y estados que llegaron a Ramos Arizpe para disfrutar de su gastronomía, sus tradiciones y los espectáculos preparados para las familias. “Nos fue muy bien, la gente estuvo muy contenta. Tuvimos más visitantes, incluso de otros estados, y mejoramos también en organización y espacios. Lo más importante es que las familias disfrutaron estos tres días de fiesta”, señaló. Gutiérrez Merino afirmó que el objetivo del Gobierno Municipal es que las familias trabajadoras de Ramos Arizpe encuentren en su propia ciudad actividades y espectáculos de calidad para disfrutar y convivir.