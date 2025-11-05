Saltillo: más niños desarrollan miopía por el uso prolongado de pantallas

Cada vez más menores presentan problemas visuales como miopía y astigmatismo a causa del uso prolongado de dispositivos electrónicos en Saltillo. Así lo advierte la optometrista Silvia Buitrón, quien explica que el tiempo excesivo frente a pantallas y la falta de actividades al aire libre están afectando la salud visual infantil.

“Antes, de cada diez niños que revisaba, dos necesitaban lentes. Hoy, ocho de cada diez requieren corrección visual”, comentó la especialista al comparar los casos que atiende actualmente con los de hace algunos años.

TE PUEDE INTERESAR: Aparece área de “Chiriwillos” en Google Maps al sur de Saltillo

De acuerdo con Buitrón, los niños que pasan más horas frente a monitores o televisores y reducen su tiempo de juego al aire libre tienden a desarrollar con mayor frecuencia miopía y astigmatismo, porque su visión no logra relajarse ni ejercitarse de manera natural.

También influyen la alimentación y el estilo de vida. “En escuelas donde los menores no usan dispositivos y pasan más tiempo en contacto con la naturaleza, encontramos una salud visual mucho mejor”, agregó.

QUÉ OCURRE EN EL OJO

La especialista explica que el ojo humano está diseñado para enfocar objetos lejanos. Cuando un niño mantiene la vista fija en distancias cortas —al leer, mirar televisión o usar una tableta— se fuerza el mecanismo de acomodación, que sirve para enfocar de cerca.

Ese esfuerzo constante puede generar un espasmo de la acomodación, lo que impide que el ojo se relaje y provoca una pseudomiopía que, con el tiempo, se convierte en miopía real. “El ojo termina adaptándose a ver de cerca y pierde nitidez para ver de lejos”, dijo.

Explicó que cuando la miopía aparece a edades tempranas, el crecimiento natural del ojo hace que la graduación avance con los años. “Si un niño desarrolla miopía a los seis años, su ojo seguirá creciendo y el problema aumentará”, afirmó.

Mencionó que la falta de vitamina D y el poco tiempo bajo el sol también influyen, ya que esa vitamina participa en el tamaño del ojo y en su capacidad para enfocar correctamente.

PREVENCIÓN Y REVISIÓN TEMPRANA

Según la optometrista, la agudeza visual se completa hasta los cinco años, por lo que el uso de pantallas antes de esa edad no es recomendable. Si su uso es necesario, sugiere hacerlo por periodos cortos, con filtros de luz azul, descansos cada 20 minutos y actividades que impliquen mirar a lo lejos.

Buitrón subrayó además la importancia de realizar revisiones visuales antes de los cinco años, pues un diagnóstico oportuno permite corregir problemas con lentes o terapia.

“La gente cree que las pruebas se realizan solo cuando están en edad en que ya saben leer, pero no es así. Hay diagnósticos que pueden aplicarse antes de los cinco años de edad. Después de esa edad, el tratamiento es más complejo”, explicó.

La especialista recordó que la prevención no se limita al uso de lentes. Implica buena alimentación, exposición moderada al sol y espacios de juego al aire libre. “Que los niños salgan al patio, vean a lo lejos, se muevan y descansen la vista. Eso también es cuidar su salud visual”, concluyó.