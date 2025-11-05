‘Queda a deber’ Presupuesto Federal a Coahuila: diputada local

La diputada local Edna Dávalos criticó la aprobación del Presupuesto Federal, asegurando que los recursos asignados al estado de Coahuila son insuficientes y reflejan una afectación directa a la infraestructura y apoyos sociales de la entidad.

La legisladora señaló que la Federación ha incumplido con las expectativas de la región, destacando una tendencia constante de recortes presupuestarios para los estados del norte del país.

TE PUEDE INTERESAR: Sheinbaum visitará Pasta de Conchos; familias piden acelerar rescate

“Bueno, sin duda nos quedan a deber a los coahuilenses. Aún falta mucho por parte del gobierno federal para que en la Cámara de Diputados se suba y se incremente el presupuesto para los coahuilenses”, afirmó la diputada.

Dávalos advirtió que estas reducciones “afecta muchísimo para el poder hacer infraestructura, obras en materia de apoyos sociales, de poder aumentar el número de carreteras, de vías y caminos rurales”.

A pesar de la situación federal, la diputada destacó la acción responsable del Congreso local para proteger a los ciudadanos en áreas esenciales.

En este sentido, aseguró que en el ámbito estatal “hemos sido muy responsables en asignar presupuesto necesario para que el gobernador pueda mantener la seguridad del Estado”.

Además, este presupuesto local busca “continuar con estas ampliaciones en materia vial y poder apoyar a los ayuntamientos con las obras y con los trabajos sociales”, detalló Dávalos.

La legisladora cuestionó la inequidad fiscal, recordando que Coahuila es una entidad que contribuye significativamente a las arcas nacionales a través de sus impuestos.

“Aportamos bastante a la federación como para que nos regrese tampoco”, sentenció la diputada, haciendo un llamado a la reflexión sobre el trato presupuestario.

Dávalos expresó su sorpresa ante la falta de justificación sobre el destino de los recursos que son recortados a la entidad: “Lo más sorprendente es que cuando se le pide que nos expliquen a dónde se va ese ahorro, no nos saben decir a dónde se va toda la reducción que se está haciendo.”