Proponen en Coahuila ley para regular la industria inteligente (que incorpore IA), pionera en el país

Con el objetivo de regular la industria inteligente —aquella que incorpora en sus procesos inteligencia artificial (IA), big data, robótica, blockchain u otras tecnologías—, el ingeniero Jesús Roberto Díaz García y el maestro en Derecho Juan Manuel González Zapata, ciudadanos coahuilenses, presentaron ante el Congreso local una iniciativa para expedir la “Ley Estatal de Gestión Responsable, Segura y Ética de la Industria Inteligente para el Estado de Coahuila de Zaragoza”.

La propuesta busca establecer requisitos obligatorios para la implementación, uso y gestión de la industria inteligente por parte de personas físicas y morales que operen en la entidad, mediante un modelo de clasificación de riesgos proporcional al impacto de sus sistemas sobre la salud, la seguridad y los derechos fundamentales.

Si bien otros estados e incluso a nivel nacional han impulsado iniciativas centradas en aspectos penales —como los deepfakes en Sinaloa o Tlaxcala— o en la gobernanza digital, como en la Ciudad de México, la propuesta coahuilense se diferencia por su enfoque en la gestión de riesgos y la adopción de estándares internacionales.

La ley se inspira en la norma ISO/IEC 42001:2023, la primera norma mundial para la gestión de sistemas de inteligencia artificial, así como en la validación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre sanciones al uso de IA para manipular imágenes íntimas y en las experiencias estatales que tipifican la violencia digital y regulan el uso de IA en procesos legislativos.

Según Díaz García y González Zapata, la iniciativa pretende “establecer una regulación inteligente y adaptable que garantice que la inteligencia artificial se desarrolle y utilice de manera ética, transparente y responsable en el ámbito profesional, comercial y empresarial coahuilense”.

La propuesta establece requisitos obligatorios para la implementación, uso y gestión de la industria inteligente por personas físicas y morales en Coahuila, priorizando la ética, la seguridad, la transparencia y la responsabilidad algorítmica. Entre estos se incluye que las empresas que operen sistemas de industria inteligente realicen un Análisis de Impacto y Riesgo (AIRA) anual, cuenten con un oficial de ética, mantengan un registro de decisiones clave del sistema, verifiquen la mitigación de sesgos y realicen auditorías de conformidad.

Incluye el principio de intervención humana como uno de sus ejes rectores y como derecho ciudadano, para garantizar la revisión humana en decisiones de alto impacto dentro de la industria inteligente.

También establece otros derechos en su Artículo 27, como la participación ciudadana, el acceso a información que pueda afectar su esfera jurídica, la posibilidad de recibir explicaciones sobre la lógica y los datos utilizados por los sistemas, y la reparación de daños por mala gestión de la industria inteligente. El incumplimiento será sancionado por el consejo mediante apercibimientos, amonestaciones, multas o la suspensión de operaciones.

La ley aplicaría a actividades comerciales, profesionales, empresariales y gubernamentales. Además, contempla la creación del Consejo Coahuilense de Regulación, Seguridad y Ética de la Industria Inteligente, con atribuciones normativas y ejecutivas para establecer lineamientos éticos, clasificar los sistemas de riesgo y emitir dictámenes técnicos de responsabilidad. También se requerirá designar un responsable que funcione como enlace con el consejo y las autoridades correspondientes.