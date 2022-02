Saltillo: acuden 7 testigos más en juicio por feminicidio de Karla, en Cumbres

El juicio oral dio inicio el pasado lunes, cuando el Tribunal de Enjuiciamiento escuchó los primeros alegatos de las partes legales, una acusando Luis Horacio “N”, el esposo de Karla, y otro, para manifestar al juez que el acusado es inocente y que existen datos para probarlo.

Estos hechos, son referentes a la primera investigación por el delito de feminicidio iniciada en el 2021.

Data de los primeros días de enero cuando un hospital privado de Saltillo dio el reporte a la Fiscalía de Coahuila sobre el cuerpo de una mujer que perdió la vida días después de haber sido ingresada al terapia intensiva.

LEER MÁS: Inicia en Saltillo juicio por feminicidio registrado en la colonia Cumbres en 2021

Este reporte, se dio, luego de que las versiones tras el arribo de la mujer no fueron claras por parte de su ex pareja. De acuerdo con las versiones, en un inicio, el hombre habría dicho a los médicos que el arribo de Karla había sido por una ingesta de alcohol, y posteriormente, que había sido a causa de una caída en las escaleras por la que se había dado un fuerte golpe en la cabeza.

Así también, en las versiones está que Karla, de 43 años, no fue llevada al hospital después de de 12 horas de haber registrado la fuerte lesión en la cabeza, y su arribo, fue casi inconsciente debido a la lesión. Karla ingresó el día 10 a terapia intensiva, y el día 16 se dictaminó su muerte.

Tras varios días de indagatorias, la Fiscalía realizó la detención de Luis Horacio, y lo ingresó a prisión preventiva por el delito de feminicidio contra su esposa.

Entre las pruebas que fueron relevantes para el Ministerio, también se expresó en las primeras audiencias que el imputado habría ocultado material videográfico en su sistema interno, que incluía las horas durante las que habría ocurrido el suceso.

Hasta hoy, el acusado no ha declarado, como sí lo hizo en su vinculación a proceso donde se dijo inocente e insistió que la muerte se debió a una caída y no a un crimen.

RELACIONADO: Hombre acusado de cometer feminicidio contra su esposa, será juzgado en tiempo récord en Saltillo

“Amé y voy a amar por siempre a Karla por toda la vida. Siento mucha desolación. Deberíamos estar juntos y no peleando. Soy una persona tranquila y no soy violento, nunca me he peleado con nadie ni le haría daño a nadie. Soy inocente”, expresó.

Los procedimientos de juicio oral, se llevan a cabo después de que el acusado negó haber sido responsable de los hechos, y su defensa admitió tener una teoría formada para mostrar su inocencia.

Un reciente caso fue el juicio de Sergio Mitre por el mismo delito y éste tuvo duración de una semana con la presentación de 19 testigos. En el caso del juicio oral contra Luis Horacio, existen 49 testigos y se espera que el Tribunal de Enjuiciamiento pueda estar en condiciones para emitir una sentencia la próxima semana.