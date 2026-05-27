Tras tragedias en escuelas, padres exigen mayor supervisión a infraestructura escolar en Coahuila

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    Tras tragedias en escuelas, padres exigen mayor supervisión a infraestructura escolar en Coahuila
    Un ejemplo de deterioro es la Secundaria Número 1 “Juan Gil González”, una de las instituciones educativas con mayor tradición y reconocimiento en Monclova, que ha sido señalada por padres de familia debido al mal estado de sus instalaciones. LIDIET MEXICANO

Alertan por bardas, techumbres y áreas recreativas en malas condiciones

Los recientes accidentes ocurridos en planteles educativos, incluido el caso de Ian Gael, fallecido en un kínder de Monclova, y el antecedente de Anuel, el niño que murió tras el colapso de una estructura escolar en San Pedro, han vuelto a encender la preocupación entre padres de familia sobre las condiciones físicas de las escuelas y la supervisión de la infraestructura educativa en Coahuila.

La Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF) en Coahuila consideró necesario reforzar revisiones periódicas en planteles y prestar mayor atención al estado de bardas, techumbres, instalaciones eléctricas y áreas recreativas.

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“Ya van más de cinco casos que hemos tenido en algunos estados de la República a nivel nacional y que despiertan mucho la preocupación de nosotros como padres de familia debido a que ¿en dónde queda el dejar en ambientes o espacios físicos seguros a nuestros hijos?”, señaló Francisco Javier Mancillas González, presidente de la UNPF en Coahuila.

El representante explicó que las inquietudes más frecuentes entre familias tienen que ver con condiciones inseguras en aulas, laboratorios, auditorios y zonas deportivas, además de problemas relacionados con servicios básicos dentro de escuelas.

“También hemos detectado algunas bardas perimetrales o techos de algunas escuelas en malas condiciones que ponen en riesgo la seguridad de nuestros hijos”, advirtió.

PIDEN REVISIONES CONSTANTES EN ESCUELAS

Mancillas González consideró que las autoridades educativas deben implementar supervisiones físicas periódicas en todos los planteles para detectar riesgos antes de que ocurran accidentes.

“Consideramos que la Secretaría de Educación Pública debería de hacer supervisiones, si no es que periódicas, pues al menos cada tres meses; hacer una supervisión física en cada uno de los planteles educativos”, comentó.

Además, pidió la intervención de organismos especializados en infraestructura educativa para revisar construcciones realizadas mediante programas escolares.

“También hacer un llamado al Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa para que realice ciertas supervisiones a construcciones que se están haciendo a través de algunos recursos de ‘La Escuela es Nuestra’”, expresó.

Incluso, aseguró que han encontrado obras realizadas en malas condiciones. “Por ahí hemos detectado algunas construcciones que se han hecho de manera muy defectuosa y con materiales de dudosa calidad”, afirmó.

PADRES TAMBIÉN DEBEN INVOLUCRARSE

Aunque señaló que las autoridades educativas tienen una responsabilidad central, el dirigente de la UNPF consideró que la vigilancia de las condiciones físicas de las escuelas también debe involucrar a padres y directivos.

“Debe ser una labor tripartita entre padres de familia, directivos y autoridades de la Secretaría de Educación Pública para garantizar totalmente la seguridad de nuestros hijos”, indicó.

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Agregó que los comités de participación escolar pueden servir como apoyo para detectar riesgos y dar seguimiento a necesidades de mantenimiento. Entre las áreas que consideró prioritarias para revisión mencionó instalaciones eléctricas, bardas y techumbres de áreas recreativas.

“Lo de electricidad debería ser permanente y lo de los techados hacerlo cada bimestre o trimestre, revisando las condiciones o el estatus de su estabilidad”, dijo.

SE DEBEN PREVENIR LOS ACCIDENTES

Para Mancillas González, uno de los principales problemas es que la infraestructura escolar suele recibir atención sólo después de accidentes o tragedias. “Considero importante enfatizar la relevancia que tiene este tema, porque a veces se pasa desapercibido”, comentó.

Finalmente, llamó a padres de familia a mantenerse atentos a posibles riesgos dentro de escuelas y reportarlos a directivos o autoridades educativas. “Primero denunciarlo ante las autoridades de los planteles educativos y si ahí no se resuelve el asunto, hacer una denuncia ante la Secretaría de Educación Pública”, concluyó.

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Sergio Soto

Sergio Soto

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), con formación técnica en artes, y reportero de la sección local en VANGUARDIA.

Cubre temas con enfoque social, sistema de salud y salud mental, así como historias que visibilizan problemas de interés público o que buscan inspirar a la comunidad.

Ha tenido experiencia como docente en instituciones educativas de nivel preescolar, primaria y preparatoria, impartiendo talleres o clases de artes, español e inglés; además de ser aficionado a los videojuegos, las series y el cine.

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