Tras tragedias en escuelas, padres exigen mayor supervisión a infraestructura escolar en Coahuila

La Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF) en Coahuila consideró necesario reforzar revisiones periódicas en planteles y prestar mayor atención al estado de bardas, techumbres, instalaciones eléctricas y áreas recreativas.

Los recientes accidentes ocurridos en planteles educativos, incluido el caso de Ian Gael, fallecido en un kínder de Monclova , y el antecedente de Anuel, el niño que murió tras el colapso de una estructura escolar en San Pedro, han vuelto a encender la preocupación entre padres de familia sobre las condiciones físicas de las escuelas y la supervisión de la infraestructura educativa en Coahuila.

“Ya van más de cinco casos que hemos tenido en algunos estados de la República a nivel nacional y que despiertan mucho la preocupación de nosotros como padres de familia debido a que ¿en dónde queda el dejar en ambientes o espacios físicos seguros a nuestros hijos?”, señaló Francisco Javier Mancillas González, presidente de la UNPF en Coahuila.

El representante explicó que las inquietudes más frecuentes entre familias tienen que ver con condiciones inseguras en aulas, laboratorios, auditorios y zonas deportivas, además de problemas relacionados con servicios básicos dentro de escuelas.

“También hemos detectado algunas bardas perimetrales o techos de algunas escuelas en malas condiciones que ponen en riesgo la seguridad de nuestros hijos”, advirtió.

PIDEN REVISIONES CONSTANTES EN ESCUELAS

Mancillas González consideró que las autoridades educativas deben implementar supervisiones físicas periódicas en todos los planteles para detectar riesgos antes de que ocurran accidentes.

“Consideramos que la Secretaría de Educación Pública debería de hacer supervisiones, si no es que periódicas, pues al menos cada tres meses; hacer una supervisión física en cada uno de los planteles educativos”, comentó.

Además, pidió la intervención de organismos especializados en infraestructura educativa para revisar construcciones realizadas mediante programas escolares.

“También hacer un llamado al Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa para que realice ciertas supervisiones a construcciones que se están haciendo a través de algunos recursos de ‘La Escuela es Nuestra’”, expresó.

Incluso, aseguró que han encontrado obras realizadas en malas condiciones. “Por ahí hemos detectado algunas construcciones que se han hecho de manera muy defectuosa y con materiales de dudosa calidad”, afirmó.

PADRES TAMBIÉN DEBEN INVOLUCRARSE

Aunque señaló que las autoridades educativas tienen una responsabilidad central, el dirigente de la UNPF consideró que la vigilancia de las condiciones físicas de las escuelas también debe involucrar a padres y directivos.

“Debe ser una labor tripartita entre padres de familia, directivos y autoridades de la Secretaría de Educación Pública para garantizar totalmente la seguridad de nuestros hijos”, indicó.