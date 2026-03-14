Saltillo: busca Colegio de Biólogos salvar cinco especies en peligro; lanzan rifa

“Vemos que nadie se interesa en pequeños animalitos, que son nuestros compañeros de viaje aquí en el planeta Tierra. Queremos primeramente sensibilizar a la población de que ellos existen”, señaló el especialista.

Carlos Álvarez, presidente del organismo, explicó que la iniciativa surge ante la falta de interés que existe en torno a pequeños ejemplares que habitan zonas específicas del estado y puntos cercanos en el norte del país.

El Colegio de Biólogos de Coahuila busca sensibilizar a la población sobre la existencia de diversas especies animales en peligro de extinción que habitan en la región y que frecuentemente son ignoradas por la sociedad.

El proyecto cuenta con la colaboración del laboratorio Ilica, el Museo del Desierto a través de su director Arturo González y la asociación civil EnCOnCIENCIA, A.C, radicada en el estado de Nuevo León.

Estas organizaciones trabajarán en conjunto para la conservación y restauración de los ecosistemas donde habitan estas especies, algunas de las cuales son endémicas de zonas como el Cerro de la Marta o el arroyo Los Chorros.

Las especies identificadas para este programa de rescate durante el 2026 incluyen al perrito de las praderas (Cynomys mexicanus) y la ardilla listada (Neotamias solivagus), esta última exclusiva del Cerro de la Marta.

También se integran a la lista de protección la carpita de Saltillo (Gila modesta), así como dos variedades de peces del manantial Ojo de Dolores en Chihuahua: el Cyprinodon macrolepis y la Gambusia hurtadoi hubbs.

“La ardillita listada que nada más existe en el Cerro de la Marta, no está ni siquiera en la lista de la Semarnat, nadie la pela. Nos vamos a abocar primeramente a hacer un estudio bibliográfico”, expuso Álvarez.

El biólogo detalló que es necesario determinar el estatus actual de estas poblaciones, pues en casos como la carpita de Saltillo, se desconoce si todavía existe presencia del ejemplar en el arroyo Los Chorros.

Respecto a los peces del Ojo de Dolores, se advirtió que el manantial está bajando de nivel debido a la extracción de agua mediante pozos, lo que pone en riesgo crítico su subsistencia en el corto plazo.

RECAUDACIÓN PARA ESTRATEGIA DE DIFUSIÓN

Para financiar estas acciones, el Colegio de Biólogos lanzó la actividad denominada “Rifa entre amigos”, la cual consiste en el sorteo de cuatro obras de arte donadas por una artista local de la ciudad de Saltillo.

El primer premio consiste en una obra de Kirk Clark valuada en 3 mil dólares, mientras que el segundo lugar recibirá un códice de autor desconocido y el tercero una acuarela y un acrílico de Inés de León.

“Es la primera actividad que hacemos, pero el objetivo es concientizar a la población, no solo de Coahuila, sino de toda la región. La gente debe saber por qué están en peligro”, afirmó el presidente del colegio.

La meta de recaudación es de 100 mil pesos mediante la venta de 500 boletos con un costo de 200 pesos cada uno, sorteo que se realizará en concordancia con los resultados de la Lotería Nacional el próximo 5 de mayo.

Los recursos obtenidos se destinarán a la impresión de hojas de difusión en papel cuché y la realización de pláticas educativas en diversas escuelas para fomentar el conocimiento de la fauna local.