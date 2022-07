Familiares buscan a un menor de cinco años del que no saben luego de que sus padres fueran arrestados por elementos policiacos en Saltillo.

Una pareja fue detenida presuntamente por circular con placas vencidas. Su hijo, de cinco años, estaba con ellos, pero cuando un familiar de uno de los detenidos fue a buscarlo, no lo encontró. Los hechos ocurrieron ayer por la tarde.

“Nos dijeron que estaba con los padres en el MP pero no está ahí, ni en PRONNIF, no nos saben decir dónde está y no pudieron entregarlo a ningún familiar”, señaló un familiar de la pareja detenida.

VANGUARDIA solicitó a autoridades una versión de los hechos, pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.