El proceso que nos hizo crecer: Competencia Interamericana de Derechos Humanos

Educado en escuelas maristas, la frase pour bien éduquer les enfants, il faut les aimer –para educar bien a los niños hay que amarlos– resuena siempre en algún rincón de mi cabeza. Educar es cuidar: ver a la otra persona como es, acompañarla, entregarle tiempo y experiencia hasta que logra ser mejor de lo que era cuando empezó. En días pasados tuve la gran oportunidad de ser entrenador del equipo que representó a la Academia Interamericana de Derechos Humanos (AIDH) de la Universidad Autónoma de Coahuila en la 31.ª edición del Concurso Interamericano de Derechos Humanos, que se celebró en la American University Washington College of Law, en Washington, D.C. Es la competencia de litigación en derechos humanos más importante del continente, se organiza desde 1995, y en esta edición convocó a equipos de más de veinte países de América, Europa, Asia y el Caribe. Nuestro equipo obtuvo un doble reconocimiento: clasificó a la ronda de semifinales y ganó el Premio al Mejor Memorial de las Víctimas en español. Esta es la primera ocasión en que la UAdeC obtiene un premio internacional en este certamen.

Durante semanas, Paloma y Yolanda, oradoras del equipo, junto con Fernanda y Aarón, quienes participaron como observadores, trabajaron con mucho ímpetu en la preparación de sus argumentos, tanto escritos como orales. Yo lo veo siempre en términos deportivos porque creo que es la analogía más honesta. Ellas son deportistas de alto rendimiento. Llegaron a la competencia con horas y horas de práctica, estudios, buena alimentación, buenos hábitos y un acompañamiento constante por parte de un gran equipo que cuidó todos los detalles de su participación. El trabajo se acumula en silencio durante semanas. No hay atajos, sólo estudiar y practicar todos los días. Esto lo tenían claro las estudiantes desde el primer día: el único camino es volver mañana. La mentalidad desde el primer día fue competir y ser competitivas. En este tipo de competencias, lo que está en nuestra cancha es prepararnos lo mejor posible y llegar al máximo nivel que podamos alcanzar. El resultado nunca estuvo en nuestras manos y así lo asumimos desde el principio. Paloma y Yolanda ya eran ganadoras antes de llegar a Washington, y aunque suene a cliché, lo creemos firmemente: durante el proceso ganaron habilidades, experiencia, amistades y convicciones. El reconocimiento externo de las y los jueces de la competencia fue la consecuencia natural de haber dedicado meses de trabajo serio y constante al estudio de los derechos humanos. Eso es lo que produce resultados, y eso es lo que permanece cuando la competencia termina. Quiero decir también algo sobre el valor de lo que aquí ocurrió en términos institucionales. Este logro es también de la educación pública. La Academia Interamericana de Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de Coahuila compitió, y ganó, frente a instituciones de enorme tradición en este tipo de competencias. Eso importa. La educación pública de calidad es una realidad para las y los estudiantes coahuilenses de nuestra universidad, que pueden competir al más alto nivel internacional y dejar el nombre de la entidad en uno de los escenarios más importantes de litigación en derechos humanos del continente. Esto es lo que sucede cuando a la universidad pública se le da la oportunidad y cuando las personas que la integran están a la altura. Por todo esto no queda más que agradecer: a la Academia Interamericana de Derechos Humanos, que hace posible este tipo de formación; a la Universidad Autónoma de Coahuila, por creer en sus estudiantes y en sus docentes; al equipo de profesores y administrativos, que sostiene el trabajo diario sin el que nada de esto existiría. Y a Paloma, Yolanda, Fernanda y Aarón, quienes me recuerdan cada vez por qué vale la pena dedicarse a esto.

Hace tiempo escribí un texto que hablaba de algo que este tipo de competencias hace en el interior de quien las vive y que va más allá de los resultados: la conciencia de que el proceso transforma y de que aprender a ganar y a perder es, en sí mismo, una forma de crecer. Lo que me llevo de Washington es la certeza de que mis estudiantes salieron de ahí siendo personas distintas a las que llegaron. Más seguras, más conscientes de lo que saben y de lo que les falta, más capaces de habitar la incertidumbre. El resultado importa. Y lo que permanece es el proceso: todo eso se queda, y eso es lo único que nadie puede quitarles. Por último, la Academia Interamericana de Derechos Humanos seguirá apoyando a las próximas generaciones de estudiantes para participar en competencias internacionales de esta naturaleza. Esto es posible gracias a la visión y al liderazgo de su directora general, la doctora Irene Spigno, cuya proyección internacional es el respaldo institucional que hace viable este tipo de apuestas académicas. El camino que Paloma y Yolanda abrieron con su participación en esta edición de la competencia es el que seguirán recorriendo quienes vengan después... El autor es investigador y profesor de la Academia Interamericana de Derechos Humanos Este texto es parte del proyecto de Derechos Humanos de VANGUARDIA y la Academia IDH