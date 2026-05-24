Soberanía interior vs. soberanía exterior

La soberanía exterior, entendida como la defensa de nuestro territorio respecto a la invasión de una potencia extranjera, está fuera de riesgo el día de hoy.

Hoy existen dos visiones políticas encontradas. La lucha por salvaguardar la soberanía exterior –inspirada por el oficialismo y sustentada en la narrativa en contra del gobierno norteamericano– y, por otra parte, la batalla para defender la soberanía interior, de la que como líder emblemático se está perfilando la gobernadora Maru Campos . Esta última es la lucha en contra del control territorial del crimen organizado.

La última invasión fue la norteamericana en Veracruz (en 1914) y fue el resultado de un país confrontado en una guerra civil (revolución mexicana).

El tema soberanía exterior despierta mucho significado emocional a partir de la narrativa patriótica, que permite manipular emociones como hoy se está haciendo.

Que cuatro funcionarios de la CIA hubiesen participado como observadores apoyando a las autoridades mexicanas en el desmantelamiento de un narcolaboratorio no pone en riesgo nuestra soberanía territorial en lo más mínimo. Todo se resume en simbolismos políticos de tipo subjetivo.

Sin embargo, la soberanía territorial vulnerada por los cárteles mexicanos sí impacta la vida cotidiana de los pobladores. Cuando estos grupos paramilitares toman control de un municipio, se apropian del dinero público (del ayuntamiento) y empiezan a extorsionar al ciudadano, provocan desalojos y comunidades desplazadas, toman control de la economía regional y hasta de la vida de los moradores. Sinaloa, la sierra de Guerrero, las zonas más productivas de Michoacán y algunos municipios del Estado de México dan cuenta de ello.

Hoy el verdadero riesgo está en la pérdida de soberanía interior a manos de los cárteles. Esta no se sustenta en simbolismos patrióticos, sino en pérdida de gobernabilidad territorial, lo cual significa abandonar a su suerte a la población más vulnerable de México.

Debemos reconocer el esfuerzo de la presidenta Sheinbaum por resolver el problema de la narcopolítica. La “Operación Colmena” es muestra de ello. Sin embargo, no es suficiente este esfuerzo, pues por cada cabeza que cae nacen nuevos cárteles regionales.

Se requiere poner en el centro de las prioridades gubernamentales el combate al crimen organizado, dando total preponderancia a la seguridad regional.

De no hacerlo, la gobernabilidad se debilitará a tal grado que al final del sexenio podría estar enfrentando graves problemas, no sólo de seguridad, sino financieros, pues la inseguridad asusta a los inversionistas y ello podría impactar la productividad y la generación de empleos.

Se percibe una fuerte confrontación dentro de Morena que impide a la Presidenta llegar a fondo en decisiones importantes para el país. Los grupos radicales afines a López Obrador están a la defensiva, no sólo evitando perder privilegios, sino ser parte de una negociación política con Estados Unidos y terminar siendo extraditados. Por tanto, presionan a la Presidenta en busca de la confrontación, como lo hizo el presidente López Obrador al final de su mandato, amenazando a Antony Blinken, secretario de Estado con el presidente Biden, y confrontando directamente al embajador Salazar –inicialmente su aliado–, sin ninguna consecuencia.

Sin embargo, los tiempos han cambiado y no es lo mismo Biden que el Trump de hoy, ni siquiera el del primer mandato, y tampoco podremos comparar la paciencia de Blinken con la combatividad de Marco Rubio, su sucesor.

El gobierno de Estados Unidos no tiene ningún interés en desmantelar al segundo piso de la Cuarta Transformación, como le deben estar diciendo a la Presidenta los radicales de Morena para enardecerla, sino al contubernio entre funcionarios corruptos y los cárteles de la droga. El ejemplo más claro lo tenemos con el caso de Delcy Rodríguez en Venezuela.

El gobierno del presidente Trump no está metido en temas ideológicos, sino en negociaciones prácticas que le ayuden a dar resultados frente a su electorado. Sabe que desmantelar un régimen puede acarrear graves problemas, no sólo políticos, sino también sociales, y menos aún lo haría en la casa del vecino de “al lado”, pues habría repercusiones en su país.

La caída de Maduro no significó la sustitución del “gobierno bolivariano” por la oposición que representaban María Corina Machado y el candidato triunfador –el presidente electo–, Edmundo González.

Más bien, quitaron a quien se había convertido en dueño de Venezuela y ahora, con la bandera bolivariana de Delcy Rodríguez, la economía se recupera y beneficia a las familias. Quizá dentro de tres años la presidenta Delcy sea considerada una heroína que llevó a Venezuela hacia la prosperidad a partir de que liberó al país de la influencia nociva y el control dictatorial de Nicolás Maduro.