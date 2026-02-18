Saltillo apuesta a la transición tecnológica de Mipymes con programa ‘DiDigitalízate’
El alcalde de Saltillo anunció que el convenio con DiDi facilitará la modernización de restaurantes y ofrecerá traslados gratuitos a sectores vulnerables.
Con el firme objetivo de modernizar la economía de Saltillo, el alcalde Javier Díaz González encabezó el lanzamiento del programa “DiDigitalízate”, una alianza estratégica con la plataforma DiDi para impulsar la competitividad de las micro, pequeñas y medianas empresas de alimentos.
“Es involucrar a las demás, los demás restaurantes a que puedan utilizar esta plataforma, no tanto por el tema de la plataforma, sino todo lo que conlleva en la capacitación”, explicó el munícipe sobre el impacto integral del proyecto.
Díaz González detalló que la iniciativa ofrece acompañamiento técnico en áreas fundamentales para el éxito comercial. “Logística del marketing de las finanzas de todo el ordenamiento que pueden tener como negocio y poder llevar en mejores números su negocio”, precisó.
El alcalde hizo un llamado a los emprendedores locales para que se sumen a esta transición tecnológica. “Aquí es invitar a la mayor cantidad de MiPyMEs de restauranteros de involucrarse en este tipo de acciones”, subrayó durante la presentación del convenio.
IMPULSAN COMPETITIVIDAD DE RESTAURANTES
Además del impulso económico, el acuerdo incluye un beneficio social para la movilidad. El representante de DiDi confirmó que se dispondrán de hasta 500 viajes sin costo para traslados desde o hacia el DIF Saltillo, apoyando directamente la economía familiar.
Para los ciudadanos y dueños de negocios interesados en acceder a estos beneficios, el Alcalde informó que ya existen canales oficiales. “En la dirección de Fomento Económico también en la dirección de Turismo del Gobierno Municipal”, indicó Javier Díaz.
Díaz González enfatizó que el trabajo se realizará de forma coordinada con la iniciativa privada. “Muy de la mano, también con las cámaras empresariales. Empezando con Canirac, con Coparmex, pero también involucrando a la Canaco”, añadió el mandatario.
El edil recordó que el sector servicios es el motor de empleo en la Región Sureste. “Todo lo que tengamos que nosotros poder implementar para poder facilitar a que la gente no solamente tenga un negocio... lo vamos a poder ayudar nosotros”, aseguró.
Finalmente, el Alcalde reiteró su compromiso de ser un facilitador para que los negocios locales escalen sus ventas mediante la digitalización. Con estas acciones, Saltillo busca posicionarse a la vanguardia en el uso de herramientas tecnológicas aplicadas al comercio tradicional, puntualizó el munícipe.