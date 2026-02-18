Saltillo apuesta a la transición tecnológica de Mipymes con programa ‘DiDigitalízate’

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/ 18 febrero 2026
    Saltillo apuesta a la transición tecnológica de Mipymes con programa ‘DiDigitalízate’
    El alcalde de Saltillo anunció que el convenio con la empresa facilitará la modernización de restaurantes y ofrecerá traslados gratuitos a sectores vulnerables. CORTESÍA

El alcalde de Saltillo anunció que el convenio con DiDi facilitará la modernización de restaurantes y ofrecerá traslados gratuitos a sectores vulnerables.

Con el firme objetivo de modernizar la economía de Saltillo, el alcalde Javier Díaz González encabezó el lanzamiento del programa “DiDigitalízate”, una alianza estratégica con la plataforma DiDi para impulsar la competitividad de las micro, pequeñas y medianas empresas de alimentos.

“Es involucrar a las demás, los demás restaurantes a que puedan utilizar esta plataforma, no tanto por el tema de la plataforma, sino todo lo que conlleva en la capacitación”, explicó el munícipe sobre el impacto integral del proyecto.

TE PUEDE INTERESAR: Anuncian puente peatonal en Hacienda Narro para mejorar seguridad de familias en Saltillo

Díaz González detalló que la iniciativa ofrece acompañamiento técnico en áreas fundamentales para el éxito comercial. “Logística del marketing de las finanzas de todo el ordenamiento que pueden tener como negocio y poder llevar en mejores números su negocio”, precisó.

El alcalde hizo un llamado a los emprendedores locales para que se sumen a esta transición tecnológica. “Aquí es invitar a la mayor cantidad de MiPyMEs de restauranteros de involucrarse en este tipo de acciones”, subrayó durante la presentación del convenio.

IMPULSAN COMPETITIVIDAD DE RESTAURANTES

Además del impulso económico, el acuerdo incluye un beneficio social para la movilidad. El representante de DiDi confirmó que se dispondrán de hasta 500 viajes sin costo para traslados desde o hacia el DIF Saltillo, apoyando directamente la economía familiar.

$!El Gobierno Municipal firmó un convenio con la empresa Didi para capacitar a comercios de la localidad.
El Gobierno Municipal firmó un convenio con la empresa Didi para capacitar a comercios de la localidad. CORTESÍA

Para los ciudadanos y dueños de negocios interesados en acceder a estos beneficios, el Alcalde informó que ya existen canales oficiales. “En la dirección de Fomento Económico también en la dirección de Turismo del Gobierno Municipal”, indicó Javier Díaz.

Díaz González enfatizó que el trabajo se realizará de forma coordinada con la iniciativa privada. “Muy de la mano, también con las cámaras empresariales. Empezando con Canirac, con Coparmex, pero también involucrando a la Canaco”, añadió el mandatario.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo sumará ocho nuevos camiones recolectores este año

El edil recordó que el sector servicios es el motor de empleo en la Región Sureste. “Todo lo que tengamos que nosotros poder implementar para poder facilitar a que la gente no solamente tenga un negocio... lo vamos a poder ayudar nosotros”, aseguró.

Finalmente, el Alcalde reiteró su compromiso de ser un facilitador para que los negocios locales escalen sus ventas mediante la digitalización. Con estas acciones, Saltillo busca posicionarse a la vanguardia en el uso de herramientas tecnológicas aplicadas al comercio tradicional, puntualizó el munícipe.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Alcaldes
Restaurantes
Tecnología

Localizaciones


Saltillo

Personajes


Javier Díaz González

Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
4T: Infestada

4T: Infestada
true

Adán Augusto, ¿un paria dentro de Morena?
true

POLITICÓN: Por masacre de Allende, Coahuila mantiene vigente orden de aprehensión contra el Z-40
El Obispo de Saltillo alertó sobre fraudes con inteligencia artificial y llamó a fortalecer la identidad y la espiritualidad ante nuevas tendencias juveniles.

Advierte Diócesis de Saltillo sobre fraudes con Inteligencia Artificial y modas de identidad
Miguel Ángel Treviño Morales, conocido como Z-40, es señalado en Estados Unidos por participar y encabezar las masacres de Allende y Piedras Negras.

Coahuila se mantiene abierto para colaborar con EU en caso del Z-40: Manolo Jiménez
Kike Conejo y el Pollo Algodonero acompañaron a los directivos durante la presentación del juego benéfico.

Saraperos de Saltillo visitan Torreón en Juego con Causa ante Unión Laguna
El buque petrolero Bella 1, posteriormente rebautizado como Marinera, fue el centro de una persecución internacional tras intentar evadir las sanciones estadounidenses sobre el crudo venezolano.

EU imputa al capitán de un buque petrolero perseguido durante semanas
Hyatt Hotels Corporation enfrentará una transición en su liderazgo tras la salida inmediata de Thomas Pritzker de la presidencia del consejo y la dirección ejecutiva.

El presidente ejecutivo de Hyatt Hotels renuncia por sus conexiones con Epstein