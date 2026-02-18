Saltillo apuesta a la transición tecnológica de Mipymes con programa ‘DiDigitalízate’

Con el firme objetivo de modernizar la economía de Saltillo, el alcalde Javier Díaz González encabezó el lanzamiento del programa “DiDigitalízate”, una alianza estratégica con la plataforma DiDi para impulsar la competitividad de las micro, pequeñas y medianas empresas de alimentos.

“Es involucrar a las demás, los demás restaurantes a que puedan utilizar esta plataforma, no tanto por el tema de la plataforma, sino todo lo que conlleva en la capacitación”, explicó el munícipe sobre el impacto integral del proyecto.

Díaz González detalló que la iniciativa ofrece acompañamiento técnico en áreas fundamentales para el éxito comercial. “Logística del marketing de las finanzas de todo el ordenamiento que pueden tener como negocio y poder llevar en mejores números su negocio”, precisó.

El alcalde hizo un llamado a los emprendedores locales para que se sumen a esta transición tecnológica. “Aquí es invitar a la mayor cantidad de MiPyMEs de restauranteros de involucrarse en este tipo de acciones”, subrayó durante la presentación del convenio.

IMPULSAN COMPETITIVIDAD DE RESTAURANTES

Además del impulso económico, el acuerdo incluye un beneficio social para la movilidad. El representante de DiDi confirmó que se dispondrán de hasta 500 viajes sin costo para traslados desde o hacia el DIF Saltillo, apoyando directamente la economía familiar.