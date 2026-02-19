Saltillo: Alcalde entregan centro comunitario rehabilitado en la colonia Hidalgo

Saltillo
/ 19 febrero 2026
    Saltillo: Alcalde entregan centro comunitario rehabilitado en la colonia Hidalgo
    Invierte Gobierno de Javier Díaz en infraestructura social para familias de la colonia Hidalgo

El proyecto busca mejorar el bienestar y la atención a las familias del sector

El alcalde Javier Díaz González entregó a las y los vecinos de la colonia Hidalgo la obra de rehabilitación del centro comunitario, que ahora contará con un Espacio DIF para acercar servicios gratuitos de salud y atención psicológica a las familias del sector.

Durante el evento, el edil señaló que este espacio fortalecerá el bienestar y la convivencia comunitaria.

“Hoy hacemos entrega a las y los vecinos de la colonia Hidalgo de un centro comunitario rehabilitado, un Espacio DIF y un nuevo comedor con el que se fortalece el bienestar, la convivencia y la atención a las familias de este sector de la ciudad”, expresó.

Acompañado por su esposa Luly López Naranjo, presidenta honoraria del DIF Saltillo, el alcalde destacó que este tipo de espacios impulsan el desarrollo integral de las personas y contribuyen a construir comunidades más seguras, organizadas y resilientes.

Informó que durante su administración se ha destinado una inversión acumulada de 9.2 millones de pesos en centros comunitarios.

Díaz González subrayó el trabajo del DIF Saltillo para acercar sus servicios a las colonias de la ciudad.

“Aquí con el Espacio DIF se ofrecerá atención psicológica, orientación médica, primeros auxilios emocionales, asesorías familiares y actividades comunitarias, promoviendo el bienestar y salud mental desde una perspectiva, humana y accesible”, mencionó.

Con el nuevo Espacio DIF, dijo, se ofrecerán servicios como atención psicológica, orientación médica, primeros auxilios emocionales, asesorías familiares y actividades comunitarias que promueven el bienestar y la salud mental desde una perspectiva accesible.

Por su parte, el director de Infraestructura y Obra Pública, Antonio Nerio Maltos, informó que en la rehabilitación se invirtieron 2.2 millones de pesos.

Detalló que los trabajos incluyeron mantenimiento general del inmueble, cambio de ventanas por cancelería de aluminio, sustitución de protecciones metálicas, renovación de puertas interiores, mantenimiento de la puerta principal, instalación de sanitarios nuevos, piso cerámico, lámparas LED, pintura interior y exterior, así como impermeabilización.

“Se construyeron áreas para cocina, alacena, oficina, consultorios y sala de espera, instalación de pasto sintético y construcción de banquetas y rampas de acceso, además de demoliciones para conectar las áreas, suministro de mobiliario de cocina (estufa con campana y refrigerador), cámara de seguridad, limpieza e instalación de rejacero perimetral”, informó el Infraestructura y Obra Pública.

