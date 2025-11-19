Saltillo: Cañón de San Lorenzo es vital para evitar inundaciones, advierte experto alemán

El cuidado y conservación del Cañón de San Lorenzo es clave para evitar inundaciones en Saltillo, señaló el geólogo alemán Stefan Cramer este martes en la capital coahuilense.

Como parte de la asesoría que realiza a Conservación San Lorenzo A. C., Cramer destacó la importancia que tiene esta área protegida para la captación e infiltración del agua de lluvia.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: San Lorenzo es un laboratorio vivo, alemán impulsa guía de flora, fauna y geología

“La capacidad del Cañón para retener agua, para infiltrar el agua en el suelo en vez de dejarlo correr hacia la ciudad, es un servicio ecológico y prevención de desastres”, expuso.

Apuntó que si se presenta una lluvia de 100 milímetros en una hora, el Cañón no sería capaz de absorber toda el agua y terminaría en inundaciones en la zona urbana. “Tenemos que prepararnos para un futuro donde las lluvias todavía llegan con más fuerza”, comentó.