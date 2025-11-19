Saltillo: Cañón de San Lorenzo es vital para evitar inundaciones, advierte experto alemán
Si se presenta una lluvia de 100 milímetros por hora, el Cañón no es capaz de absorber el agua y evitar la inundación de la zona urbana
El cuidado y conservación del Cañón de San Lorenzo es clave para evitar inundaciones en Saltillo, señaló el geólogo alemán Stefan Cramer este martes en la capital coahuilense.
Como parte de la asesoría que realiza a Conservación San Lorenzo A. C., Cramer destacó la importancia que tiene esta área protegida para la captación e infiltración del agua de lluvia.
“La capacidad del Cañón para retener agua, para infiltrar el agua en el suelo en vez de dejarlo correr hacia la ciudad, es un servicio ecológico y prevención de desastres”, expuso.
Apuntó que si se presenta una lluvia de 100 milímetros en una hora, el Cañón no sería capaz de absorber toda el agua y terminaría en inundaciones en la zona urbana. “Tenemos que prepararnos para un futuro donde las lluvias todavía llegan con más fuerza”, comentó.
Agregó que “la función ecológica” que realiza esta reserva es “más grande de lo que pensamos”, además de ser una fuente de biodiversidad, flora, fauna y recreación.
“Cada árbol que plantamos y cada cuenca que recuperamos significa menos riesgo para la ciudad”, puntualizó.
También dijo que el Cañón muestra un ecosistema muy diferente por cada 100 metros que se asciende en sus montañas, pues hay otro clima, otra vegetación y otra geología.
Cramer puso como ejemplo a la ciudad de Goslar en Alemania que cuenta con una sierra de tamaño similar a Zapalinamé, misma que sufre un “colapso ambiental” pues debido a una sequía los árboles perdieron su capacidad de protegerse de una plaga, por lo que en poco tiempo se perdieron miles de kilómetros cuadrados de bosque.
“Ahora está casi todo lleno y lo experimentamos ahora en este Parque Nacional con la regeneración natural. Dejamos como es y lo vemos que crece un bosque mucho más biodiverso, mucho más sano y mucho más interesante y mucho más adaptando también al cambio climático”, explicó.
GENERARÁN PLACAS INTERACTIVAS
Como parte de la asesoría que actualmente da el geólogo europeo al Cañón de San Lorenzo, se elaborarán una serie de fichas que explican la flora y la fauna del lugar.
Las mismas tendrán poca información y podrán ser complementadas con explicaciones en audio y códigos QR para añadir mayores datos, tal como sucede en distintos lugares de interés en Europa.
A través de las asesorías que ha recibido del SES en 2023 y en 2024, Conservación San Lorenzo realizó adecuaciones para prevenir y combatir incendios forestales. Además elaboró una guía gráfica para que los visitantes conozcan de mejor manera las distintas rutas de senderismo que existen.