Saltillo: captan en video abandono de perrito en Lomas de Lourdes; ciudadanos muestran indignación

Un acto de crueldad animal, captado en video y denunciado en redes sociales por el activista y exsenador coahuilense Alejandro Gutiérrez, ha conmocionado a la comunidad mientras el Congreso del Estado avanza en iniciativas para fortalecer las sanciones contra el maltrato y la sustracción de mascotas.

Los hechos se registraron el pasado 23 de noviembre en la calle Paseo de Los Lobos, de la colonia Lomas de Lourdes, al sur de Saltillo. En la grabación compartida por Gutiérrez, se observa a una mujer—quien vestía atuendo que sugería ser trabajadora del sector salud—descender rápidamente del lado del copiloto de una camioneta tipo van. De inmediato, abre la cajuela, saca a un perrito de color claro y lo abandona a su suerte sobre la vía pública antes de subir al vehículo y huir del lugar.

TE PUEDE INTERESAR: Alianza de Medios Mx fortalece su liderazgo con la llegada de Carlos Arredondo a la presidencia

El video desató una ola de indignación entre los usuarios de redes sociales.

Comentarios como el de Paloma Guitrón reflejaron el sentir generalizado, lamentando la “infelicidad” de quienes no comprenden que los animales “sienten, tienen miedo como nosotros” y solo saben ofrecer lealtad y amor.