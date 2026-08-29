Saltillo: celebran el Festival San Lorenzo con talleres, stands educativos y conciertos

El Festival San Lorenzo, organizado por Conservación San Lorenzo A.C., continúa sus actividades durante este fin de semana con una buena respuesta por parte de la comunidad saltillense. La directora general de la asociación, Mariana Leal, detalló que el evento inició con un programa de música, un recorrido geológico, observación de astros y diversas demostraciones estelares. “Nos ha ido muy bien. Es un evento que tuvo el día de ayer, en específico, muy buen recibimiento de parte de la comunidad. La gente, la verdad, es que estuvo muy contenta”, comentó.

Para la tarde de este sábado, las actividades se enfocarán en la proyección de la película infantil “Hopper”, la cual aborda temas de conservación del medio ambiente para todas las edades. Detalló que la proyección está programada para las 19:00 horas en la zona de La Pedrera, esperando a que oscurezca por completo para garantizar una buena visibilidad. “Es un espacio que acabamos de adquirir nosotros el año pasado y es un área que fue usada por mucho tiempo como un lugar de extracción de material para la construcción y ahorita estamos enfocándonos en rehabilitarla para poder seguir conservando el cañón”, expuso. Apuntó que el acceso a todas las actividades, incluyendo los talleres de educación ambiental y yoga, es totalmente gratuito, aunque se solicita a los asistentes una cuota voluntaria en la entrada. “Es gracias justamente a las donaciones tanto del público en general como de empresas y aliados, que hacen posible que podamos tener este tipo de eventos y también que podamos seguir conservando este espacio natural”, afirmó. Para el domingo, el festival ofrecerá nuevamente clases de yoga temprano, así como recorridos guiados en niveles básico e intermedio, y talleres creativos que están diseñados para toda la familia.

SINERGIA PARA LA CONSERVACIÓN Leal expuso que, en esta segunda edición del festival, la asociación ha logrado una valiosa colaboración con otras organizaciones civiles y organismos que se encargan de conservar el espacio natural. “Todos estos aliados que día a día trabajan por conservar áreas naturales en nuestro estado, en otros estados. Este año nos acompañan dos asociaciones de Nuevo León”, señaló. La directora destacó que la experiencia ha sido enriquecedora para generar vínculos con quienes persiguen el mismo fin y extender el mensaje del cuidado ambiental a más personas. “El hacer sinergia para llegar a más público y que sepan que, aunque a lo mejor andamos todos trabajando en cosas distintas, todos trabajamos por un mismo fin, que es la conservación”, comentó.

EJEMPLO DEL MODELO CHIPINQUE Sobre la sinergia con el Parque Ecológico Chipinque, Leal destacó su programa de educación ambiental y la posibilidad de replicar sus estrategias de divulgación en el cañón de San Lorenzo. “Chipinque es un ejemplo tremendo de lo que es proteger un espacio natural que, aparte, funciona como un espacio de recreación”, expuso.

Finalmente, mencionó que desde el año pasado trabajan de manera más puntual con dicha organización, tras inscribirse en un taller de narración enfocado en el oso negro. “Prácticamente todo lo que tienen en esos temas es muy replicable y eso es justo lo que estamos haciendo ahorita. Aprendiendo unos de otros para ver qué cosas sí se pueden trabajar en los territorios de cada quien”, concluyó.