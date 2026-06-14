Saltillo cierra primer trimestre con superávit de 674 mdp

Uno de los indicadores que destacó en el reporte es el Resultado del Ejercicio, que muestra un ahorro de 674.3 millones de pesos en los primeros tres meses del año. Este excedente se denomina superávit y, de mantenerse al cierre del año, puede destinarse al uso de gasto inesperado, como contingencias.

Al cierre del primer trimestre de 2026, la Presidencia Municipal de Saltillo presenta un estado de salud financiera donde destaca un ahorro operativo y la ausencia de compromisos financieros a largo plazo, según revela el más reciente Estado de Situación Financiera al 31 de marzo de este año.

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO

En materia de deuda pública, el reporte financiero de Saltillo destaca a nivel nacional al mantener su deuda pública a largo plazo en ceros. Esto significa que el municipio no tiene compromisos financieros que comprometan las participaciones de futuras administraciones.

Aunque no cuenta con préstamos bancarios, reporta un pasivo municipal de carácter circulante, es decir, deuda a corto plazo, de 154.8 millones de pesos.

Esta deuda no bancaria está compuesta principalmente por tres rubros. El primero es “Otras Cuentas por Pagar”, con 107.2 millones de pesos. El segundo rubro que registra deuda a corto plazo es “Contratistas por Obras Públicas”, con 17.9 millones de pesos, y el tercero corresponde a “Retenciones y Contribuciones”, con 14.2 millones de pesos.

Aunque esta deuda es a corto plazo y no genera intereses, es importante recordar que el municipio tiene más de 945 millones de pesos en caja, por lo que podría liquidar su deuda total de corto plazo más de seis veces de forma inmediata.

RETOS CONTABLES

El activo total de la capital coahuilense se valora en 5 mil 951.8 millones de pesos, de los cuales el 55 por ciento corresponde a bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso.

A pesar de las cifras positivas, el informe también documenta ajustes significativos en el patrimonio generado por conceptos de rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores por 776.6 millones de pesos y cambios por errores contables de 798.7 millones.

Sin embargo, en el informe financiero no se explica por qué se requieren estos ajustes ni los rubros en los que deben realizarse.