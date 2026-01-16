Saltillo: Danza, disciplina y cultura: el Ballet Folklórico de la UAdeC abre sus puertas a nuevos talentos

Canela Lasalde destacó que estas vivencias no solo fortalecen la técnica dancística, sino que también fomentan valores fundamentales como la disciplina, el compañerismo y la apertura cultural. Aunque es ingeniero industrial de profesión, subrayó que su interés por el arte lo llevó a continuar su desarrollo en la danza, integrándose desde 2022 al equipo de Talleristas de la UAdeC, donde imparte talleres de folklore infantil y juvenil, contribuyendo a la formación de nuevas generaciones y transmitiendo la pasión por la cultura mexicana.

Integrantes del Ballet Folklórico de la UAdeC coincidieron en que formar parte de esta agrupación ha significado una experiencia transformadora tanto en el ámbito artístico como en el personal. Tal es el caso de José Eduardo Canela Lasalde, integrante externo con siete años de trayectoria dentro del grupo, quien ha participado en tres giras internacionales en Portugal, Brasil e Italia, experiencias que definió como profundamente enriquecedoras.

Con el objetivo de impulsar el desarrollo integral de las y los estudiantes, así como del público en general, a través del arte, la actividad física y la convivencia, la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), por medio de la Coordinación General de Difusión y Patrimonio Cultural, mantiene abierta su Convocatoria 2026 para integrar nuevos talentos al Ballet Folklórico universitario.

FORTALECE LA CONFIANZA PERSONAL

Por su parte, Fernanda Michelle Flores Martínez, estudiante de cuarto semestre de la Escuela de Bachilleres “Dr. Mariano Narváez González” y bailarina del Ballet desde hace dos años, señaló que su integración al grupo le ha permitido desarrollar habilidades sociales, fortalecer su confianza personal y crear lazos sólidos con sus compañeros. Destacó que las giras y presentaciones fortalecen el sentido de unidad, al convivir de manera constante y apoyarse mutuamente como una verdadera familia.

Asimismo, reconoció que combinar la vida académica con la danza exige organización, constancia y disciplina, especialmente en una etapa clave de preparación para el ingreso a la Universidad; no obstante, aseguró que la experiencia resulta altamente enriquecedora y plenamente llevadera con una adecuada gestión del tiempo.

REFUERZA VÍNCULOS HUMANOS Y PROFESIONALES

Angélica Paulina Hernández Nava, estudiante de sexto semestre de la Facultad de Sistemas, compartió que durante sus cuatro años como integrante del Ballet Folklórico ha obtenido múltiples beneficios, entre ellos la oportunidad de participar en giras y presentaciones, así como de vivir experiencias culturales que fortalecen vínculos humanos y profesionales. Además, resaltó el impacto positivo en la salud mental, al señalar que los ensayos representan un espacio para liberar el estrés académico y personal.

CONTRIBUYE AL BIENESTAR EMOCIONAL

En tanto, Jorge Alberto García Amaro, egresado del bachillerato del Ateneo Fuente Extensión Ramos Arizpe, ahora IMARC, explicó que la práctica constante de la danza folklórica genera beneficios físicos y emocionales, al mejorar la coordinación, el ritmo y la precisión de los movimientos, además de contribuir al bienestar emocional. Añadió que los ensayos brindan sensaciones de logro y satisfacción que ayudan a reducir el estrés y fortalecen el estado de ánimo.

23 AÑOS A CARGO DE MIGUEL ÁNGEL SALAZAR

El director del Ballet Folklórico de la UAdeC, Miguel Ángel Salazar, destacó que en este 2026 la agrupación celebra 44 años de trayectoria, de los cuales 23 han transcurrido bajo su dirección, consolidándose como un proyecto artístico y formativo de gran relevancia para la comunidad universitaria y la sociedad en general.

Explicó que, debido a la renovación generacional propia del ámbito universitario, cada semestre se lanza una convocatoria para integrar a nuevos aspirantes, tanto universitarios como externos, con la posibilidad de incorporarse de manera directa o a través de un proceso de formación previa en danza folklórica, modalidad que se refuerza de manera puntual en este semestre.