Torreón: Impulsa UAdeC formación especializada en el cuidado del adulto mayor con diplomado en Enfermería Gerontológica y Geriátrica

Coahuila
/ 16 enero 2026
    Torreón: Impulsa UAdeC formación especializada en el cuidado del adulto mayor con diplomado en Enfermería Gerontológica y Geriátrica
    La Facultad de Enfermería de la Unidad Laguna de la UAdeC fortalece la formación profesional con un diplomado especializado en el cuidado integral del adulto mayor. FOTO: ESPECIAL

La Facultad de Enfermería de la Unidad Laguna abrió la convocatoria para su Diplomado en Enfermería Gerontológica y Geriátrica; busca fortalecer las competencias profesionales para la atención integral, segura y humanizada de las personas adultas mayores

TORREÓN, COAH.- Con el propósito de responder a los retos que impone el envejecimiento poblacional y fortalecer la formación profesional en la atención integral de las personas adultas mayores, la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), a través de la Facultad de Enfermería de la Unidad Laguna (Faenul) y su Cuerpo Académico Enfermería Geronto-Geriátrica, invita a participar en el Diplomado en Enfermería Gerontológica y Geriátrica.

El programa académico está dirigido a profesionales de enfermería, así como a egresados y estudiantes de la Licenciatura en Enfermería que cursen sexto, séptimo u octavo semestre, quienes además podrán optar por esta modalidad como opción de titulación. Las sesiones se desarrollarán de manera presencial los días sábado, en un horario de 08:00 a 14:00 horas, con inicio el 7 de febrero y conclusión el 20 de junio de 2026.

El diplomado tiene como objetivo central el desarrollo de competencias teóricas, prácticas y éticas que permitan brindar cuidados integrales, seguros y humanizados a las personas adultas mayores, promoviendo su calidad de vida, autonomía y la prevención de riesgos, tanto en el ámbito clínico como en el comunitario.

El plan de estudios se estructura en siete módulos que abordan de manera integral los principales ejes de la atención geriátrica: Fundamentos de la gerontología y geriatría; Intervenciones comunitarias y psicosociales en el adulto mayor; Valoración integral del adulto mayor; Cuidados de enfermería en patologías prevalentes; Cuidados paliativos y Ética en la atención geriátrica; Seguridad del paciente adulto mayor y prevención de riesgos, para concluir con un taller integrador que consolida los conocimientos adquiridos.

En cuanto a la inversión, el costo para el público en general es de 8 mil pesos, que incluye inscripción y 3 mensualidades, mientras que para estudiantes de la Faenul se ofrecerá un precio preferencial de 6 mil pesos.

Las personas interesadas pueden solicitar mayores informes al teléfono (871) 720 81 39 o acudir directamente a las instalaciones de la Facultad de Enfermería Unidad Laguna, ubicadas en la calle Monte Vesubio s/n, colonia Valle Dorado, en un horario de lunes a viernes de 08:00 a 15:00 horas.

Temas


Enfermería
adultos mayores

Localizaciones


Torreon, Coahuila

Organizaciones


UAdeC

