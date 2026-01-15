Saltillo: Comienza IMMUS análisis para conectar rutas de ‘Aquí Vamos Gratis’ con LOBUS

Luego de que el Instituto Municipal de Movilidad Sostenible (IMMUS) y la Universidad Autónoma de Coahuila sostuvieron su primera reunión técnica, el Gobierno de Saltillo confirmó que ya se evalúan ajustes operativos concretos para mejorar la conexión del programa “Aquí Vamos Gratis” con el transporte universitario que se dirige al campus Arteaga.

En ese sentido, el alcalde Javier Díaz González dijo que el encuentro permitió identificar escenarios viables, particularmente en horarios de alta demanda, donde podría incrementarse el número de unidades para facilitar el traslado y los transbordos en los límites del municipio.

“Creo que es factible que podamos realizar un buen trabajo. Tendríamos que buscar la forma de que en ciertos horarios incrementar la cantidad de unidades para poder tener la mayor posibilidad de que mayor cantidad de estudiantes pudieran llegar a esa zona de transferencia, que serían los límites de Saltillo”.

Desde el IMMUS, su director Víctor de la Rosa comentó que la reunión fue una etapa inicial, enfocada en conocer los primeros datos operativos de la universidad, particularmente los volúmenes y horarios específicos en los que se concentra la demanda estudiantil.

“Fue un primer encuentro donde se presentaron números. Acordamos que la universidad nos entregará información más detallada de horarios, flujos y unidades para poder incorporarla a nuestro modelo”, explicó.

Sobre la compatibilidad entre ambos sistemas, el funcionario precisó que el enlace no ocurre de manera natural, ya que el LOBUS y Aquí Vamos Gratis fueron diseñados con lógicas y trazos distintos. “No cuadran de manera natural una ruta con la otra y vamos a tener que hacer un trabajo de expandir la información para entender cómo justamente vamos a relacionarlas, como un engrane que entra en otro”.

Mencionó que aunque ambos sistemas cruzan la ciudad de oriente a poniente, lo hacen por vialidades distintas. Por ejemplo, mientras el LOBUS recorre Coss, “Aquí Vamos Gratis” utiliza avenidas como Presidente Cárdenas, lo que complica una conexión directa sin puntos intermedios de transferencia.

Añadió que uno de los fenómenos que hoy incide en la operación del transporte universitario es que muchos estudiantes se desplazan a puntos específicos de la ciudad, aun cuando no estén cerca de su vivienda, con tal de abordar unidades que aún no van saturadas.

REVISARÁN ZONAS DE ABORDAJE

Respecto a las posibles zonas de abordaje y descenso, De la Rosa aclaró que el análisis revela diferencias importantes según el sentido de circulación. En el tramo oriente–poniente, la transferencia podría resolverse con mayor facilidad; “Centro de Gobierno facilita mucho el espacio, esa transferencia puede serlo muy sencillo”, dijo. Sin embargo, en el sentido poniente–oriente existen limitaciones físicas de espacio que obligan a revisar alternativas más complejas. “Una transferencia ya no implica solo esperar en la banqueta, sino pensar en algo más formal”, comentó.

En cuanto a una eventual visión metropolitana del transporte entre Saltillo, Arteaga y Ramos Arizpe, De la Rosa comentó como ciudadano: “el transporte de personal y el movimiento que tiene, lo hace bastante lógico. El IMPLAN trabaja en este tema desde hace tiempo, con una visión mucho más metropolitana. Y sí, pues es claro que eventualmente se tendrá que ver ese tema”.

Finalmente, el IMMUS y la UAdeC acordaron mantener comunicación permanente y revisar la información técnica en un plazo aproximado de una semana, antes de avanzar a una nueva reunión.

“Después de recibir los datos, los incorporamos al modelo, los validamos con la asesoría técnica y entonces podremos volver a sentarnos. No es inmediato, pero quedamos en estar en comunicación en ese lapso”, concluyó.