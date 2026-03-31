Saltillo: Fotoperiodismo de VANGUARDIA... lo mejor de marzo de 2026; las voces del 8M, hallazgos paleontológicos y la vida cultural

FOTOGRAFÍAS: Omar Saucedo, Daniela Miranda, Homero Sánchez, Francisco Muñiz y Héctor García

Marzo en Saltillo transcurrió entre contrastes que reflejan la vida social, cultural y los retos de la ciudad. Mientras vecinos de la colonia Saltillo 2000 alzaron la voz ante una escuela abandonada convertida en foco de inseguridad y la contaminación de ladrilleras cercanas, miles de mujeres tomaron las calles el 8 de marzo para exigir justicia e inclusión, en una jornada marcada tanto por la fuerza colectiva como por tensiones internas.

La actividad cultural brilló con conciertos, obras teatrales y exposiciones, desde presentaciones musicales multitudinarias hasta propuestas escénicas y artísticas en distintos recintos. La ciencia también tuvo su espacio con el anuncio de un importante hallazgo paleontológico, reforzando el papel del Museo del Desierto como referente nacional.