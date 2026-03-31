Saltillo: Fotoperiodismo de VANGUARDIA... lo mejor de marzo de 2026; las voces del 8M, hallazgos paleontológicos y la vida cultural

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Coahuila
/ 31 marzo 2026
    Saltillo: Fotoperiodismo de VANGUARDIA... lo mejor de marzo de 2026; las voces del 8M, hallazgos paleontológicos y la vida cultural

El mes vivió intensa actividad cultural, eventos deportivos y operativos oficiales, mientras persistieron problemas sociales y económicos que reflejan los contrastes de la ciudad.

FOTOGRAFÍAS: Omar Saucedo, Daniela Miranda, Homero Sánchez, Francisco Muñiz y Héctor García

Marzo en Saltillo transcurrió entre contrastes que reflejan la vida social, cultural y los retos de la ciudad. Mientras vecinos de la colonia Saltillo 2000 alzaron la voz ante una escuela abandonada convertida en foco de inseguridad y la contaminación de ladrilleras cercanas, miles de mujeres tomaron las calles el 8 de marzo para exigir justicia e inclusión, en una jornada marcada tanto por la fuerza colectiva como por tensiones internas.

La actividad cultural brilló con conciertos, obras teatrales y exposiciones, desde presentaciones musicales multitudinarias hasta propuestas escénicas y artísticas en distintos recintos. La ciencia también tuvo su espacio con el anuncio de un importante hallazgo paleontológico, reforzando el papel del Museo del Desierto como referente nacional.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo-fotoperiodismo-de-vanguardia-lo-mejor-de-febrero-de-2026-IO19428198

En el ámbito deportivo y recreativo, eventos como carreras, pretemporadas de béisbol y actividades incluyentes reunieron a familias enteras. A la par, autoridades pusieron en marcha operativos de seguridad, combate a incendios y logística vacacional, anticipando la alta afluencia turística de Semana Santa.

Sin embargo, también persistieron problemáticas económicas, como la incertidumbre de extrabajadores de AHMSA. Entre celebración, exigencia y esperanza, marzo dejó ver una ciudad dinámica que enfrenta sus desafíos sin detener su ritmo.

  • $!Deftones fue una de las bandas más coreadas durante el festival Pal Norte.
    Deftones fue una de las bandas más coreadas durante el festival Pal Norte.
  • $!Paul Banks e Interpol durante su presentación en el primer día de Pal Norte.
    Paul Banks e Interpol durante su presentación en el primer día de Pal Norte.
  • $!31 Minutos conquistó a los asistentes de Pal Norte.
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  • $!Concierto de Carlos Rivera, en el auditorio del Parque Las Maravillas
    Concierto de Carlos Rivera, en el auditorio del Parque Las Maravillas
  • $!Inauguran vuelo directo Saltillo-Cancún con altas expectativas de ocupación.
    Inauguran vuelo directo Saltillo-Cancún con altas expectativas de ocupación.
  • $!Saraperos de Saltillo se enfrentó a Unión Laguna en el primer juego del Año en el estadio Fco. I. Madero, como parte de su pretemporada.
    Saraperos de Saltillo se enfrentó a Unión Laguna en el primer juego del Año en el estadio Fco. I. Madero, como parte de su pretemporada.
  • $!En rueda de prensa se anunció oficialmente a Mendy López como Manager de los Saraperos de Saltillo.
    En rueda de prensa se anunció oficialmente a Mendy López como Manager de los Saraperos de Saltillo.
  • $!Como parte del aniversario 47 del Teatro de la Ciudad Fernando Soler, se presentó la obra titulada “Prendidas de las Lámparas”.
    Como parte del aniversario 47 del Teatro de la Ciudad Fernando Soler, se presentó la obra titulada “Prendidas de las Lámparas”.
  • $!En el Museo de las Artes Gráficas se presentó la exposición titulada ‘Fábulas’, de su autor Vinicio Fabila.
    En el Museo de las Artes Gráficas se presentó la exposición titulada ‘Fábulas’, de su autor Vinicio Fabila.
  • $!Concierto de Carlos Rivera, en el auditorio del Parque Las Maravillas.
    Concierto de Carlos Rivera, en el auditorio del Parque Las Maravillas.
  • $!La segunda cabalgata de la mujer, organizada por la Cuadra Los Meza, es un evento conmemorativo que destaca la fuerza de las mujeres del campo.
    La segunda cabalgata de la mujer, organizada por la Cuadra Los Meza, es un evento conmemorativo que destaca la fuerza de las mujeres del campo.
  • $!El Poder del Norte puso a vibrar a los saltillenses en el Parque Las Maravillas.
    El Poder del Norte puso a vibrar a los saltillenses en el Parque Las Maravillas.
  • $!En el 69 Batallón de Infantería se realizó el arranque de la temporada de combate a incendios forestales 2026, en el cual estuvo presente el gobernador Manolo Jiménez.
    En el 69 Batallón de Infantería se realizó el arranque de la temporada de combate a incendios forestales 2026, en el cual estuvo presente el gobernador Manolo Jiménez.
  • $!Saltillo vibró con el Concierto de Yandel Sinfónico, que contó con la participación de la Orquesta sinfónica del Desierto, en el Auditorio del Parque Las Maravillas
    Saltillo vibró con el Concierto de Yandel Sinfónico, que contó con la participación de la Orquesta sinfónica del Desierto, en el Auditorio del Parque Las Maravillas
  • $!Arranca el Operativo de Semana Santa en Ramos Arizpe 2026.
    Arranca el Operativo de Semana Santa en Ramos Arizpe 2026.
  • $!El Museo del Desierto se prepara para recibir más de 35 mil visitantes solo en los días de Semana Santa.
    El Museo del Desierto se prepara para recibir más de 35 mil visitantes solo en los días de Semana Santa.
  • $!El Aeropuerto Internacional Plan de Guadalupe inauguró su primer vuelo directo a Cancún, con operaciones jueves y domingo.
    El Aeropuerto Internacional Plan de Guadalupe inauguró su primer vuelo directo a Cancún, con operaciones jueves y domingo.
  • $!Saraperos de Saltillo se enfrentó a Unión Laguna en el primer juego del Año en el estadio Fco. I. Madero.
    Saraperos de Saltillo se enfrentó a Unión Laguna en el primer juego del Año en el estadio Fco. I. Madero.
  • $!El obispo Hilario González ofició la tradicional misa de Domingo de Ramos, con lo que inicia la Semana Santa para los fieles católicos.
    El obispo Hilario González ofició la tradicional misa de Domingo de Ramos, con lo que inicia la Semana Santa para los fieles católicos.
  • $!Alrededor de 15 mil mujeres marcharon este 8 de marzo en Saltillo en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer.
    Alrededor de 15 mil mujeres marcharon este 8 de marzo en Saltillo en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer.
  • $!8M: Este año diferentes colectivas feministas manifestaron el descontento con las organizadoras por la segregación a grupos trans incluyentes, mismos que culminaron su participación en la plaza Manuel Acuña.
    8M: Este año diferentes colectivas feministas manifestaron el descontento con las organizadoras por la segregación a grupos trans incluyentes, mismos que culminaron su participación en la plaza Manuel Acuña.
  • $!En la colonia Saltillo 2000, los vecinos se quejan de que existe una escuela en ruinas, la cual se ha convertido en un lugar de reunión para drogadictos y alcohólicos.
    En la colonia Saltillo 2000, los vecinos se quejan de que existe una escuela en ruinas, la cual se ha convertido en un lugar de reunión para drogadictos y alcohólicos.
  • $!Reportaje sobre la situación de los ex trabajadores de AHMSA que luego de su cierre siguen esperando su compensaciones, lo que ha afectado la economía de la Región Centro.
    Reportaje sobre la situación de los ex trabajadores de AHMSA que luego de su cierre siguen esperando su compensaciones, lo que ha afectado la economía de la Región Centro.
  • $!Carrera Spider Run que se llevó a cabo en el Colegio Zaragoza, donde además de la participación de más de mil 500 corredores, un grupo de niños del CAM apoyados por la empresa TUPY hicieron una carrera especial.
    Carrera Spider Run que se llevó a cabo en el Colegio Zaragoza, donde además de la participación de más de mil 500 corredores, un grupo de niños del CAM apoyados por la empresa TUPY hicieron una carrera especial.
  • $!Presentación de dos funciones de la obra musical Mamma Mia de ATM BRoadway.
    Presentación de dos funciones de la obra musical Mamma Mia de ATM BRoadway.
  • $!Aspectos de los límites de la Sierra de Zapalinamé con la zona urbana de Saltillo.
    Aspectos de los límites de la Sierra de Zapalinamé con la zona urbana de Saltillo.
  • $!El Museo del Desierto de México presentó el descubrimiento de un reptil marino carnívoro, Prognathodon cipactli, un masosauro que habitó en las aguas que cubrían la región de Coahuila y Nuevo León.
    El Museo del Desierto de México presentó el descubrimiento de un reptil marino carnívoro, Prognathodon cipactli, un masosauro que habitó en las aguas que cubrían la región de Coahuila y Nuevo León.
  • $!Concierto para Timbales y Cuerdas de la Orquesta Filarmónica del Desierto, con la participación de la solista Gabriela Jiménez.
    Concierto para Timbales y Cuerdas de la Orquesta Filarmónica del Desierto, con la participación de la solista Gabriela Jiménez.
  • $!Alrededor de 15 mil mujeres marcharon este 8 de marzo en Saltillo en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer.
    Alrededor de 15 mil mujeres marcharon este 8 de marzo en Saltillo en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer.
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Mirador 31/03/2026
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