Saltillo: Fotoperiodismo de VANGUARDIA... lo mejor de marzo de 2026; las voces del 8M, hallazgos paleontológicos y la vida cultural
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El mes vivió intensa actividad cultural, eventos deportivos y operativos oficiales, mientras persistieron problemas sociales y económicos que reflejan los contrastes de la ciudad.
FOTOGRAFÍAS: Omar Saucedo, Daniela Miranda, Homero Sánchez, Francisco Muñiz y Héctor García
Marzo en Saltillo transcurrió entre contrastes que reflejan la vida social, cultural y los retos de la ciudad. Mientras vecinos de la colonia Saltillo 2000 alzaron la voz ante una escuela abandonada convertida en foco de inseguridad y la contaminación de ladrilleras cercanas, miles de mujeres tomaron las calles el 8 de marzo para exigir justicia e inclusión, en una jornada marcada tanto por la fuerza colectiva como por tensiones internas.
La actividad cultural brilló con conciertos, obras teatrales y exposiciones, desde presentaciones musicales multitudinarias hasta propuestas escénicas y artísticas en distintos recintos. La ciencia también tuvo su espacio con el anuncio de un importante hallazgo paleontológico, reforzando el papel del Museo del Desierto como referente nacional.
En el ámbito deportivo y recreativo, eventos como carreras, pretemporadas de béisbol y actividades incluyentes reunieron a familias enteras. A la par, autoridades pusieron en marcha operativos de seguridad, combate a incendios y logística vacacional, anticipando la alta afluencia turística de Semana Santa.
Sin embargo, también persistieron problemáticas económicas, como la incertidumbre de extrabajadores de AHMSA. Entre celebración, exigencia y esperanza, marzo dejó ver una ciudad dinámica que enfrenta sus desafíos sin detener su ritmo.