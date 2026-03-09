UAdeC e INE Coahuila firman convenio para fortalecer la educación cívica entre jóvenes

Coahuila
/ 9 marzo 2026
    UAdeC e INE Coahuila firman convenio para fortalecer la educación cívica entre jóvenes
    Autoridades de la Universidad Autónoma de Coahuila y del Instituto Nacional Electoral en la entidad firmaron un convenio de colaboración. CORTESÍA

Buscan promover la cultura democrática entre estudiantes mediante pláticas, foros y actividades orientadas a fortalecer la participación cívica de las juventudes

Con el objetivo de fortalecer la participación ciudadana y fomentar la cultura democrática entre las juventudes, la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) firmó un convenio de colaboración con el Instituto Nacional Electoral (INE) en el estado, mediante el cual ambas instituciones trabajarán de manera conjunta en la implementación de acciones vinculadas a la Estrategia Nacional de Educación Cívica.

La firma del acuerdo se llevó a cabo en la Sala de Juntas del Despacho de Rectoría de la máxima casa de estudios del estado, donde el rector de la UAdeC, Octavio Pimentel Martínez, y el consejero presidente del Consejo Local del INE en Coahuila, Miguel Castillo Morales, formalizaron este compromiso institucional.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Qué pasó en la marcha 8M en Saltillo? Presencia policiaca, motivo de debate

Como testigos participaron la abogada general de la universidad, Claudia Lorena Peña Flores; la coordinadora general de Vinculación e Innovación Productiva, Karla Patricia Valdés García; y la subcoordinadora general de Vinculación, Ángela Gabriela Molina Arriaga. También estuvieron presentes funcionarios del organismo electoral, entre ellos el vocal ejecutivo de la 04 Junta Distrital Ejecutiva del INE en Coahuila, Jesús Alberto Robledo Valero; la vocal ejecutiva de la 07 Junta Distrital Ejecutiva, María José Ramos Ramos; y el vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica de la Junta Local Ejecutiva, Adán Giovanni Laguna López.

El acuerdo contempla la realización de pláticas, foros y actividades académicas orientadas a fortalecer la participación ciudadana de las juventudes rumbo a los próximos procesos electorales en Coahuila.
El acuerdo contempla la realización de pláticas, foros y actividades académicas orientadas a fortalecer la participación ciudadana de las juventudes rumbo a los próximos procesos electorales en Coahuila. CORTESÍA

Durante su intervención, la coordinadora general de Vinculación e Innovación Productiva de la UAdeC, Karla Patricia Valdés García, señaló que este convenio representa un paso importante para fortalecer la formación integral del alumnado, al considerar que la responsabilidad de la universidad no se limita únicamente a la enseñanza académica, sino también a la construcción de una ciudadanía participativa y consciente.

Destacó que, a través de esta alianza con el INE, se impulsarán actividades como pláticas, foros y espacios de diálogo que permitan a las y los estudiantes comprender la relevancia de involucrarse activamente en los procesos democráticos del país.

“La intención es que las y los jóvenes no solo tramiten su credencial para votar, sino que se apropien de su derecho a participar, observar y decidir el rumbo de la sociedad. Participar en la democracia también es una forma de transformar nuestra realidad social”, expresó.

Por su parte, el rector Octavio Pimentel Martínez subrayó que las universidades tienen una responsabilidad directa en la formación de ciudadanos comprometidos con su entorno, por lo que resulta fundamental adaptarse a los cambios sociales y políticos que impactan a las nuevas generaciones.

Indicó que la educación superior debe brindar herramientas que permitan a las juventudes analizar su contexto, expresar sus ideas y participar activamente en la construcción de una sociedad más justa y democrática.

“Las universidades debemos adaptarnos a las condiciones actuales y preparar a nuestros jóvenes para que sean quienes transformen, cambien y construyan la sociedad que merecemos”, señaló el rector.

En tanto, el consejero presidente del Consejo Local del INE en Coahuila, Miguel Castillo Morales, explicó que esta colaboración forma parte de los esfuerzos institucionales para impulsar la Estrategia Nacional de Cultura Cívica, particularmente en el contexto del proceso electoral local que se desarrollará en la entidad.

Recordó que en Coahuila se renovará el Congreso del Estado, por lo que resulta fundamental reforzar la difusión de información sobre la importancia de la participación ciudadana, especialmente entre los jóvenes que votarán por primera vez.

Con esta alianza institucional se impulsarán pláticas y foros dentro de la comunidad universitaria para fomentar entre las juventudes la importancia del voto y la participación en los procesos electorales.
Con esta alianza institucional se impulsarán pláticas y foros dentro de la comunidad universitaria para fomentar entre las juventudes la importancia del voto y la participación en los procesos electorales. CORTESÍA

Añadió que, como parte de este convenio, se diseñarán diversas actividades dirigidas a la comunidad universitaria, entre ellas pláticas informativas, foros de análisis y ejercicios de construcción de ciudadanía, con el propósito de fortalecer la cultura democrática y promover el voto informado.

Con este acuerdo, la Universidad Autónoma de Coahuila y el INE buscan consolidar una alianza estratégica que contribuya a formar generaciones más participativas y comprometidas con el desarrollo democrático del país.

