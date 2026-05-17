Saltillo: gana PILSA fallo para diseñar, construir y explotar nuevo Arco Vial

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    Saltillo: gana PILSA fallo para diseñar, construir y explotar nuevo Arco Vial
    La empresa lagunera obtuvo la licitación para desarrollar el nuevo libramiento que conectará el bulevar Óscar Flores Tapia con la autopista Saltillo-Monterrey y que posteriormente buscará convertirse en un nuevo anillo periférico para la ciudad. ARCHIVO

La obra pretende ser un nuevo anillo periférico que atraviese el oriente de la ciudad y conecte Derramadero con la autopista a Monterrey

La empresa Proyectos de Infraestructura de La Laguna S. A. de C.V. (PILSA) ganó la licitación para el diseño, construcción, operación, mantenimiento, conservación y explotación del Libramiento Saltillo-Entronque Autopista Saltillo-Monterrey.

El pasado lunes 11 de mayo, se realizó el acto del fallo en las instalaciones de la Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad de Coahuila (SIDUM) asignando la obra a la empresa lagunera.

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La compañía fue la única que realizó una propuesta económica, monto que fue aprobado por 3 mil 501 millones 199 mil 571.92 pesos sin IVA en asociación con Tres Sociedad Inmobiliaria Inteligente de La Laguna.

Además de diseñar y construir la obra, la licitación también permite su explotación por 30 años, contados a partir de la culminación de la misma.

De acuerdo con documentos públicos de la propia licitación, la obra en una primera etapa contempla el entronque del libramiento Óscar Flores Tapia (OFT) con la autopista Saltillo-Monterrey.

En etapas posteriores, la vialidad pretende fungir como un nuevo anillo periférico que continúe el OFT hacia el sur, rodee el oriente y el sur de Saltillo detrás de colonias como Teresitas y Lomas de Lourdes y culmine conectando con la carretera a Zacatecas.

La empresa PILSA también fue la ganadora de la ampliación de la carretera a Zacatecas en los tramos entre La Angostura y La Encantada, obra que supera los 700 millones de pesos en inversión.

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Alonso Flores Ramírez

Alonso Flores Ramírez

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Nuevo León y reportero de la sección local en VANGUARDIA.

Cubre temas de movilidad, desarrollo urbano, medio ambiente y turismo. Ha dado seguimiento a la evolución de la sequía en Coahuila, la reestructuración del transporte público en Saltillo, monitoreo de la calidad del aire y conservación de inmuebles catalogados como patrimonio en el Centro Histórico. Además, colaboró en la realización de los primeros mapeos de esculturas y murales en Saltillo.

Ha realizado diversos cursos de actualización, como el de periodismo de investigación de Grupo Reforma en 2025.

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