Saltillo: gana PILSA fallo para diseñar, construir y explotar nuevo Arco Vial

El pasado lunes 11 de mayo, se realizó el acto del fallo en las instalaciones de la Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad de Coahuila (SIDUM) asignando la obra a la empresa lagunera.

La empresa Proyectos de Infraestructura de La Laguna S. A. de C.V. (PILSA) ganó la licitación para el diseño, construcción, operación, mantenimiento, conservación y explotación del Libramiento Saltillo-Entronque Autopista Saltillo-Monterrey.

La compañía fue la única que realizó una propuesta económica, monto que fue aprobado por 3 mil 501 millones 199 mil 571.92 pesos sin IVA en asociación con Tres Sociedad Inmobiliaria Inteligente de La Laguna.

Además de diseñar y construir la obra, la licitación también permite su explotación por 30 años, contados a partir de la culminación de la misma.

De acuerdo con documentos públicos de la propia licitación, la obra en una primera etapa contempla el entronque del libramiento Óscar Flores Tapia (OFT) con la autopista Saltillo-Monterrey.

En etapas posteriores, la vialidad pretende fungir como un nuevo anillo periférico que continúe el OFT hacia el sur, rodee el oriente y el sur de Saltillo detrás de colonias como Teresitas y Lomas de Lourdes y culmine conectando con la carretera a Zacatecas.

La empresa PILSA también fue la ganadora de la ampliación de la carretera a Zacatecas en los tramos entre La Angostura y La Encantada, obra que supera los 700 millones de pesos en inversión.