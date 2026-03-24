Saltillo intensifica rehabilitación de vialidades con el programa ‘Aquí Andamos’

Como parte de las acciones para mejorar la movilidad urbana y las condiciones de las vialidades en la ciudad, el Gobierno Municipal de Saltillo mantiene en marcha un programa permanente de rehabilitación de calles y avenidas en distintos sectores de la capital coahuilense. Por instrucción del alcalde Javier Díaz González, brigadas del programa “Aquí Andamos”, en coordinación con la Dirección de Infraestructura y Obra Pública, realizan trabajos de mantenimiento que incluyen el retiro de pavimento deteriorado, nivelación de superficies y colocación de carpeta asfáltica caliente en tramos con desgaste provocado por el constante tránsito vehicular.

El edil señaló que estas labores forman parte de una estrategia integral de mantenimiento urbano que prioriza las vialidades con mayor carga vehicular, así como aquellas ubicadas en colonias que requieren intervención inmediata para garantizar traslados más seguros para la ciudadanía.

Díaz González destacó que, con el respaldo del gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, se han fortalecido las acciones de mejora en infraestructura vial, empleando maquinaria especializada que utiliza tecnología a base de calor para lograr superficies más resistentes y duraderas. Entre las principales arterias intervenidas se encuentran los bulevares Venustiano Carranza, Isidro López Zertuche y Antonio Cárdenas, considerados algunos de los corredores más transitados de la ciudad.

De manera paralela, el Ayuntamiento intensificó las labores de rehabilitación en el bulevar Mirasierra, con el objetivo de optimizar la circulación y reducir los tiempos de traslado en esta importante zona de la ciudad. Las cuadrillas también han realizado intervenciones al interior de colonias y barrios, como en la calle Mariano Abasolo, en su cruce con Jesús Nuncio, en el primer cuadro de la ciudad, así como en la colonia El Álamo, en el tramo de la calle Venustiano Carranza comprendido entre el bulevar Francisco I. Madero y la calzada Antonio Narro.

El alcalde exhortó a la población a respetar la señalización en las zonas donde se realizan las obras, además de tomar precauciones al circular por estos puntos para evitar incidentes y permitir que los trabajos avancen con mayor rapidez. Asimismo, recordó que la ciudadanía puede reportar calles en mal estado a través del Chat Bot “Saltillo Fácil”, disponible en el número 844-160-08-08, con el fin de que sean evaluadas e integradas a los programas de mantenimiento.

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