Saltillo intensifica rehabilitación de vialidades con el programa ‘Aquí Andamos’

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Coahuila
/ 24 marzo 2026
    Saltillo intensifica rehabilitación de vialidades con el programa ‘Aquí Andamos’
    Brigadas del programa “Aquí Andamos” realizan trabajos de rehabilitación de vialidades en distintos sectores de Saltillo. CORTESÍA

El Gobierno Municipal de Saltillo continúa con la rehabilitación de calles y bulevares, con trabajos de pavimentación y mantenimiento en vialidades

Como parte de las acciones para mejorar la movilidad urbana y las condiciones de las vialidades en la ciudad, el Gobierno Municipal de Saltillo mantiene en marcha un programa permanente de rehabilitación de calles y avenidas en distintos sectores de la capital coahuilense.

Por instrucción del alcalde Javier Díaz González, brigadas del programa “Aquí Andamos”, en coordinación con la Dirección de Infraestructura y Obra Pública, realizan trabajos de mantenimiento que incluyen el retiro de pavimento deteriorado, nivelación de superficies y colocación de carpeta asfáltica caliente en tramos con desgaste provocado por el constante tránsito vehicular.

$!Las labores incluyen retiro de pavimento dañado, nivelación de superficies y aplicación de carpeta asfáltica caliente.
Las labores incluyen retiro de pavimento dañado, nivelación de superficies y aplicación de carpeta asfáltica caliente. CORTESÍA
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El edil señaló que estas labores forman parte de una estrategia integral de mantenimiento urbano que prioriza las vialidades con mayor carga vehicular, así como aquellas ubicadas en colonias que requieren intervención inmediata para garantizar traslados más seguros para la ciudadanía.

$!Entre las principales arterias atendidas se encuentran los bulevares Venustiano Carranza, Isidro López Zertuche y Antonio Cárdenas.
Entre las principales arterias atendidas se encuentran los bulevares Venustiano Carranza, Isidro López Zertuche y Antonio Cárdenas. CORTESÍA

Díaz González destacó que, con el respaldo del gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, se han fortalecido las acciones de mejora en infraestructura vial, empleando maquinaria especializada que utiliza tecnología a base de calor para lograr superficies más resistentes y duraderas.

Entre las principales arterias intervenidas se encuentran los bulevares Venustiano Carranza, Isidro López Zertuche y Antonio Cárdenas, considerados algunos de los corredores más transitados de la ciudad.

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De manera paralela, el Ayuntamiento intensificó las labores de rehabilitación en el bulevar Mirasierra, con el objetivo de optimizar la circulación y reducir los tiempos de traslado en esta importante zona de la ciudad.

Las cuadrillas también han realizado intervenciones al interior de colonias y barrios, como en la calle Mariano Abasolo, en su cruce con Jesús Nuncio, en el primer cuadro de la ciudad, así como en la colonia El Álamo, en el tramo de la calle Venustiano Carranza comprendido entre el bulevar Francisco I. Madero y la calzada Antonio Narro.

$!Autoridades municipales exhortaron a la ciudadanía a respetar la señalización en zonas de obra para evitar contratiempos y facilitar los trabajos.
Autoridades municipales exhortaron a la ciudadanía a respetar la señalización en zonas de obra para evitar contratiempos y facilitar los trabajos. CORTESÍA

El alcalde exhortó a la población a respetar la señalización en las zonas donde se realizan las obras, además de tomar precauciones al circular por estos puntos para evitar incidentes y permitir que los trabajos avancen con mayor rapidez.

Asimismo, recordó que la ciudadanía puede reportar calles en mal estado a través del Chat Bot “Saltillo Fácil”, disponible en el número 844-160-08-08, con el fin de que sean evaluadas e integradas a los programas de mantenimiento.

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Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

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