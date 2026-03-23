El restaurantero saltillense Abraham queda en libertad tras ser denunciado por presunto fraude; amparo frena audiencia inicial

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Torreón
/ 23 marzo 2026
    El restaurantero saltillense Abraham queda en libertad tras ser denunciado por presunto fraude; amparo frena audiencia inicial
    Abraham “N” fue detenido el 19 de marzo al cumplimentarse una orden de aprehensión emitida por el delito de administración fraudulenta en contra del grupo lagunero conocido como 2020. ESPECIAL

Acusado de fraude inmobiliario, el presunto fue detenido y liberado el sábado al contar con un amparo

El empresario restaurantero originario de Saltillo, Abraham, fue detenido el pasado 19 de marzo por elementos de la Fiscalía del Estado en cumplimiento de una orden de aprehensión. La víctima indicó que el detenido es investigado por el delito de administración fraudulenta en perjuicio de destacados empresarios de la región de La Laguna.

Abraham fue detenido el sábado para ser trasladado a la ciudad de Torreón y comparecer ante la autoridad judicial, sin embargo, fuentes de la Fiscalía indicaron que Abraham recuperó su libertad el mismo día.

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Fuentes cercanas al proceso, indican que, al momento de presentarse ante el Poder Judicial, su equipo de abogados exhibió una suspensión provisional otorgada a través de un juicio de amparo, lo que impidió que la audiencia inicial de formulación de imputación se llevara a cabo en ese momento.

Debido a esta protección federal, los defensores evitaron que el imputado ingresara a la audiencia, permitiéndole llevar su proceso penal en libertad por el momento. Según trascendió, el empresario no alcanzó a estar formalmente detenido en una celda gracias a la intervención de su defensa con el documento de amparo.

Hasta el momento, el caso se ha mantenido hermético. Se desconoce el número de personas que se señalan defraudadas, así como el monto.

Aunque la causa penal actual.radicada en el centro de justicia penal de Torreón, ha trascendido que hay reportes contra la persona, pero estos reportes no se han traducido en denuncias.

Este caso se dio a conocer, tras publicarse un desplegado en este periódico, lo que ha incrementado el interés público sobre el caso.

PRÓXIMOS PASOS PROCESALES

La parte afectada, indicó que, un juez de control ha reprogramado la audiencia inicial para finales del mes de abril del presente año. En dicha cita, se buscará realizar formalmente la imputación de cargos por los daños cometidos contra los empresarios laguneros, siempre y cuando el estado jurídico del amparo lo permita.

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Lucía Pérez Paz

Lucía Pérez Paz

Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila. Tiene once años como reportera. Ha publicado en medios locales y nacionales. En 2013, fue becaria del programa Prensa y Democracia de la Universidad Iberoamericana, campus Santa Fe. Y en 2018 obtuvo la Beca de periodismo judicial en Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad. Es integrante del Border Center for Journalists and Bloggers. En 2020 y 2021 obtuvo menciones honoríficas, en el Premio del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte.

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