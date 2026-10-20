Saltillo: jóvenes encuentran identidad en pandillas; estiman solo ocho de alta peligrosidad

De acuerdo con el funcionario municipal, actualmente existe un aproximado de entre 100 y 110 pandillas operando en diversos sectores de la capital coahuilense.

El director de Proximidad Social y Prevención del Delito de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Alexis Morales Hernández, detalló que el número de pandillas se ha mantenido en Saltillo al menos desde 2014 cuando se comenzaron a contabilizar.

A pesar de la cantidad de agrupaciones, destacó que los grupos que representan una verdadera afectación para la comunidad han disminuido, teniendo identificadas únicamente entre cinco y ocho pandillas consideradas de alta peligrosidad.

Morales Hernández aclaró que una pandilla es catalogada como de alto riesgo cuando uno o dos de sus miembros cometen robos, consumen sustancias ilícitas o provocan riñas, lo que ocasiona que la sociedad estigmatice a todo el grupo por las acciones de unos cuantos.

Al definir lo que la corporación entiende por este fenómeno en la actualidad, el funcionario puntualizó que se trata principalmente de jóvenes que buscan convivir en sus vecindarios, no necesariamente con intenciones criminales.

“Para nosotros es un grupo de amigos que se está juntando. Se juntan muy seguido, viven en el mismo barrio, a echar una chevecita, hacer una discada, una carne asada, a ir a fiestas juntos, a bailar, pero que hagan algo así como que ellos planeen delinquir, la verdad es que no”, expuso Morales Hernández.

El director aclaró que en muchas ocasiones se reportan riñas de pandillas al sistema de emergencias, cuando en realidad se trata de conflictos familiares o vecinales que son mal catalogados por involucrar a algún joven perteneciente a un barrio.

BÚSQUEDA DE IDENTIDAD Y PERTENENCIA

Para fortalecer la integración comunitaria, a partir de este año el municipio lleva a cabo la segunda edición del programa “Calle por Cancha”, un torneo deportivo en el que participan jóvenes de los sectores poniente, oriente, sur y zona centro.

El funcionario detalló que el acercamiento inicial con estos grupos se logró a través de un DJ local conocido como “El Bandido”, quien ayudó a las autoridades a generar confianza para que los jóvenes no huyeran ante las unidades policiales.

Mediante estos diálogos en los barrios, la dependencia detectó que los integrantes encuentran en la pandilla un espacio de hermandad donde reciben el respaldo y la escucha que muchas veces carecen en otros entornos.

“Encontraron la familia que no encontraron a lo mejor en su casa, el apoyo que no tuvieron a lo mejor por parte de nosotros como municipio, no encontraron el apoyo en su escuela, lo encontraron con sus amigos, en una pandilla”, comentó el director.

Morales agregó que con el paso del tiempo, las dinámicas de las pandillas han evolucionado y un número importante se disuelve de forma natural cuando sus integrantes maduran, forman una familia, tienen hijos o cambian de domicilio.