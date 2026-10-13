Comisionado de Seguridad afirma que, en Saltillo, han disminuido el número de pandillas; alista reunión de seguridad con San Pedro Garza García

La Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo reportó una disminución sustancial en el número de pandillas identificadas en el municipio, al pasar de más de 200 a alrededor de 100, de las cuales cinco son de mayor trascendencia, informó el comisionado Miguel Ángel Garza Félix. El funcionario atribuyó el avance a la implementación de programas sociales, torneos deportivos de prevención y esquemas de proximidad ciudadana. Entre las acciones de contención, la corporación lleva a cabo los torneos “Calle por Cancha”, donde participan alrededor de 40 equipos en la rama varonil y recientemente se integraron cuatro en la femenil. “Nos ayuda a despresurar los temas, a disminuir la tensión entre los jóvenes y a fomentar los lazos de confianza con la policía”, destacó.

La estrategia prevé expandir su alcance hacia sectores más jóvenes en coordinación con el área de Prevención del Delito y la UNIF. “Creo que ya dimos un paso importante con esta rama varonil y posteriormente involucrar a niños de 10 años en adelante”, adelantó. INTERCAMBIO CON SAN PEDRO Como parte del fortalecimiento institucional, autoridades de Saltillo sostendrán un intercambio de mejores prácticas operativas y de proximidad con el municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León. “Tengo una reunión con el secretario de seguridad pública de San Pedro Garza García; ellos ocupan el primer lugar en percepción de seguridad y nosotros el tercer lugar”, indicó el comisionado.

En materia de atención a la ciudadanía, la dependencia resaltó el uso de herramientas tecnológicas y de contacto directo, como los programas “toca toca” y la línea 800 Violeta. A través de la red de comunicación directa, la corporación alcanza a gran parte de la población. “Tenemos los grupos de WhatsApp; hasta el día de hoy tenemos más de 143 mil integrantes”, precisó. LANZARÁN “INFANCIA SEGURA” La Comisaría anunció el próximo lanzamiento del agrupamiento especializado “Infancia Segura”, enfocado en la atención a menores en situación de riesgo. “Nuestro alcalde Javier Díaz González lo va a dar a conocer el día 23 de octubre; van a ser 20 elementos, los cuales ya fueron capacitados”, puntualizó Garza Félix. Finalmente, ante los señalamientos por cobros excesivos y presuntas irregularidades en los servicios de grúas y corralones, el comisionado exhortó a los afectados a acudir directamente a las oficinas centrales. “Que nos lo hagan saber personalmente en la Comisaría para hablar con las grúas; hay buena disposición para que les puedan reparar ahí su daño”, concluyó.

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