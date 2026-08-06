Saltillo: Lamentan fotógrafos de México fallecimiento de sus expresidentes y convocan a colecta de apoyo

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    Saltillo: Lamentan fotógrafos de México fallecimiento de sus expresidentes y convocan a colecta de apoyo
    El gremio de fotógrafos expresó sus condolencias y llamó a mantenerse unido para respaldar a los deudos en este difícil momento. SMFP

La Sociedad Mexicana de Fotógrafos Profesionales abrió una colecta voluntaria para apoyar a la familia de Ana Laura de León Morin, Emmanuel Montero y Jaqueline Mora de León, así como a Litzy Mora de León, quien permanece hospitalizada

La Sociedad Mexicana de Fotógrafos Profesionales (SMFP) se encuentra de luto tras el sensible e inesperado fallecimiento de sus expresidentes, la maestra Ana Laura de León Morin y Emmanuel Montero, así como de su hija, Jaqueline Mora de León.

Ante esta trágica pérdida, el gremio emitió un pronunciamiento para convocar a toda su comunidad a sumarse en apoyo de los deudos. “En estos momentos de inmenso dolor, hacemos un llamado a la solidaridad de toda nuestra gran familia SMFP”, expresaron.

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Para ayudar a cubrir los gastos derivados de esta emergencia, la organización confirmó la apertura de una colecta voluntaria y señaló que “cualquier apoyo, por pequeño que sea, representará un gran alivio para su familia”.

Los recursos recaudados se destinarán a cubrir los servicios funerarios y la atención médica de Litzy Mora de León, quien continúa hospitalizada en estado delicado tras el fatídico hecho.

Todas las aportaciones económicas se recibirán de forma directa en la cuenta de Erik Mora de León, hijo de la maestra Ana Laura, quien se encuentra al frente de las gestiones familiares y del cuidado de su hermana.

Desde la asociación agradecieron las muestras de afecto y las oraciones recibidas, y enfatizaron el valor de la unión gremial: “Hoy más que nunca, demostremos que la SMFP es una familia unida, solidaria y presente cuando más se necesita”.

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Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

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