¿Habrá Feria de Saltillo? ‘Fan Fest’ mundialista absorberá sus atracciones y conciertos

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Saltillo
/ 10 abril 2026
    ¿Habrá Feria de Saltillo? ‘Fan Fest’ mundialista absorberá sus atracciones y conciertos
    Las actividades de la feria se integrarán al fan fest del Mundial; se incluirán atracciones como juegos mecánicos, comida y teatro del pueblo HÉCTOR GARCÍA

El evento, que tentativamente se realizaría en el Biblio Parque Norte, contará con atractivos extra a la feria tradicional, como pantallas para verlos juegos del Mundial

Ante la Copa del Mundo de la FIFA 2026 y las obras en el recinto ferial, este año las atracciones y conciertos de la Feria de Saltillo se trasladarán al fan fest.

Amenidades como puestos de comida, teatro del pueblo, juegos mecánicos, entre otros, se sumarán a las actividades que se preparan para disfrutar la Copa del Mundo, de acuerdo con fuentes allegadas a los eventos.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/saltillo-aumentar-estancia-por-copa-del-mundo-duplicaria-ingresos-turisticos-en-hoteles-CL19654897

Fue en enero de este año cuando el gobernador de Coahuila Manolo Jiménez Salinas encabezó el anuncio de la estrategia para aprovechar la ola mundialista en las distintas ciudades y pueblos mágicos de la entidad.

Entre esas actividades, se anunció que en Saltillo y en Torreón se instalarán pantallas gigantes para poder ver todos los partidos del mundial, además de activaciones.

De acuerdo a las fuentes cercanas al proyecto, la fusión tendría el Biblioparque norte como sede.

COMIENZAN REMODELACIONES DEL RECINTO

Desde agosto del año pasado han comenzado las licitaciones y las primeras obras de remodelación del recinto ferial de espectáculos y convenciones, lo que dará pie al proyecto Expo Coahuila anunciado por Jiménez Salinas el pasado mes de octubre.

Hasta ahora se han realizado avances como la demolición del arco de la entrada y la plaza de toros ‘Armillita’ además de la cimentación de lo que será una nueva entrada principal.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/nuevo-centro-de-convenciones-y-conciertos-de-saltillo-forum-en-recinto-ferial-debe-construirse-este-ano-FE19846535

La semana pasada además se emitió una licitación para la construcción de un forum que servirá para conciertos y convenciones y que tendrá capacidad entre 6 mil y 12 mil espectadores.

Expo Coahuila además mantendrá el escenario del Teatro del Pueblo y agregará aspectos como un Distrito Vaquero, una Plaza de las Estrellas, la Explanada 38 para concursos gastronómicos un Wine Garden para catas y exposiciones de vinos, así como la macroterraza Pabellón Sarape para ferias comerciales, convenciones, talleres y eventos.

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