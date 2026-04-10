¿Habrá Feria de Saltillo? ‘Fan Fest’ mundialista absorberá sus atracciones y conciertos

Ante la Copa del Mundo de la FIFA 2026 y las obras en el recinto ferial, este año las atracciones y conciertos de la Feria de Saltillo se trasladarán al fan fest. Amenidades como puestos de comida, teatro del pueblo, juegos mecánicos, entre otros, se sumarán a las actividades que se preparan para disfrutar la Copa del Mundo, de acuerdo con fuentes allegadas a los eventos.

Fue en enero de este año cuando el gobernador de Coahuila Manolo Jiménez Salinas encabezó el anuncio de la estrategia para aprovechar la ola mundialista en las distintas ciudades y pueblos mágicos de la entidad. Entre esas actividades, se anunció que en Saltillo y en Torreón se instalarán pantallas gigantes para poder ver todos los partidos del mundial, además de activaciones. De acuerdo a las fuentes cercanas al proyecto, la fusión tendría el Biblioparque norte como sede. COMIENZAN REMODELACIONES DEL RECINTO

Desde agosto del año pasado han comenzado las licitaciones y las primeras obras de remodelación del recinto ferial de espectáculos y convenciones, lo que dará pie al proyecto Expo Coahuila anunciado por Jiménez Salinas el pasado mes de octubre. Hasta ahora se han realizado avances como la demolición del arco de la entrada y la plaza de toros ‘Armillita’ además de la cimentación de lo que será una nueva entrada principal.

La semana pasada además se emitió una licitación para la construcción de un forum que servirá para conciertos y convenciones y que tendrá capacidad entre 6 mil y 12 mil espectadores. Expo Coahuila además mantendrá el escenario del Teatro del Pueblo y agregará aspectos como un Distrito Vaquero, una Plaza de las Estrellas, la Explanada 38 para concursos gastronómicos un Wine Garden para catas y exposiciones de vinos, así como la macroterraza Pabellón Sarape para ferias comerciales, convenciones, talleres y eventos.

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