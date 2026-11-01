Saltillo: Monseñor Hilario González invita a renovar el sentido de trascendencia ante la cultura de la muerte

Al ser cuestionado sobre el origen y las costumbres del Día de Muertos, el prelado señaló que, más allá de los sincretismos o celebraciones culturales, existe un profundo sentido de trascendencia que forma parte de la naturaleza humana.

En el marco de la conclusión de la campaña de oración y la solemnidad de Todos los Santos, el obispo de Saltillo, Hilario González García, hizo un llamado a la comunidad a buscar una vida plena y llena de Dios desde la tierra para llegar al cielo.

El obispo advirtió sobre la presencia de expresiones negativas en la sociedad actual, indicando que “esta cultura de la muerte y hay este culto a la muerte o esta cultura de la muerte, que es la violencia, la crueldad, desgraciadamente también estas tendencias suicidas o la pérdida de sentido de la vida, pues nos opacan la trascendencia”.

Ante esta realidad, González García enfatizó que la propuesta de fe religiosa consiste en el acercamiento espiritual constante, subrayando que “nosotros como cristianos y creo que todos los creyentes o las personas de buena voluntad queremos más bien la vida, ¿verdad? Y estamos abiertos a esta experiencia profunda, plena de la vida”.

ATENCIÓN ESPIRITUAL Y CASOS DE EXORCISMO

En otro tema, respecto a la designación de un exorcista diocesano tras el fallecimiento del padre del Río, monseñor Hilario aclaró que actualmente varios sacerdotes en distintas regiones cuentan con la preparación necesaria para atender estas situaciones.

“No se apuren, ¿verdad? El padre Eliamar, aquí, el padre Paulo allá en Monclova, el padre Medel allá por Nadadores, este, hay un padre franciscano que también está preparado”, explicó el jerarca católico sobre la cobertura en la diócesis.

El obispo detalló el procedimiento formal, indicando que él se reserva la autoridad para autorizar intervenciones directas: “Ellos me hablan y me dicen: creo que hay un caso necesario, de ah, bueno, tan, tan”.

Finalmente, el líder religioso aclaró que la gran mayoría de las consultas responden a problemas emocionales, adicciones o ansiedades espirituales, confirmando que sí ha otorgado autorizaciones cuando las indagaciones psicológicas previas descartan causas naturales.