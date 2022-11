Desde los 12 ó 13 años Dul Patoni prefería entrar a las secciones de hombre de las tiendas para comprar ropa a su gusto, luego, su madre le comentaba en qué negocio había visto prendas que le acomodarían bien. Pasó el tiempo, en su interior sabía que no encajaba en el rol preestablecido para el género de mujer. Durante el aislamiento social y el encierro en casa impuesto por la pandemia, tuvo tiempo de reflexionar y autoanalizarse. Así, decidió salir del clóset en el 2020 y a sus 25 años se identifica con el género no binario, no en el tradicional papel de hombre o mujer. Se siente una persona afortunada, pues su madre y tres hermanos mayores le brindaron comprensión, respeto y apoyo con el pleno amor de familia. “Lo toman como ‘¡ah, bueno, está bien! Sigue siendo tú’. Y sigo siendo yo, la misma persona que vieron crecer, solo que ahora quiero que se me reconozca diferente en sociedad. Siempre me han querido y siempre ha habido apoyo en cuanto a nuestra personalidad y no tendría por qué ser diferente en cuanto a mi identidad de género o mi sexualidad. “Mi mamá, algo que le agradezco es que desde la adolescencia me gustó usar ropa de todo tipo, desde los 12 ó 13 años me gustó comprar ropa en la sección de hombres, y mi mamá me decía ‘se te ve muy bien’ y luego ella misma me decía ‘vi está ropa masculina, creo que te quedaría bien’. Creo que a mi mamá le gustó verme crecer, encontrar lo que era mejor para mí”, expresó. Sin acudir a clases presenciales en la Escuela de Artes Plásticas, se abrió un espacio para pensar y reconocerse a sí misma. “Yo misma me dije ‘ya lo sé, ya me lo confirmé, pero no lo quiero aceptar’, pero qué mejor manera de aceptarlo que hacerlo público. Fue como una liberación. “De hecho, existe una pequeña broma entre la gente que salimos del clóset en 2020 de que no nos dio COVID-19, pero nos dio trans, nos dio gay, nos dio la introspección de por fin decidir salirnos del clóset”, comentó.

TE PUEDE INTERESAR: Plantea Morena reformar leyes en Coahuila para reconocer el género no binario Refirió que hay personas que encuentran refugio y apoyo emocional en la religión, respeta a todas las creencias, pero en lo personal no es algo que necesite. “Hay mucha gente que quiere usar la religión como excusa para sus prejuicios, para discriminar, para cometer discursos y actos de odio, entonces prefiero mantenerme al margen de la religión”, dijo. Reformas legales para reconocer el género no binario en Coahuila Dul Patoni (Dul es la contracción de su nombre Dulce y Patoni es apellido) apoya la iniciativa de Morena para modificar la Ley del Registro Civil para que en la rectificación, aclaración y reconocimiento de identidad de género se incluya a “las personas cuya autopercepción de género no se enmarque en las categorías de masculino o femenino, que tendrán el derecho al reconocimiento e inscripción de su género no binario”, y lo mismo aplicaría en la Ley para la Familia. “Significaría un paso adelante en la visibilización y reconocimiento de las identidades no binarias y sería algo revolucionario en el sentido de que en América Latina únicamente un país ha reconocido la identificación legal no binaria, que fue Argentina el año pasado. El simple hecho de plantearla demuestra un esfuerzo por avanzar en el respeto a todas las identidades de género”. -¿Qué beneficios tendría este sector poblacional de aprobarse la iniciativa? “El principal beneficio es la validación. Cuando eres una persona no binaria es común no sentir seguridad de hacer tu identidad pública por el hecho de que no se sientan respaldadas, no únicamente por la ley sino por la sociedad, su entorno inmediato, así que, si bien una reforma no cambiará inmediatamente la mentalidad de la población, significaría que las personas no binarias sintiéramos validación y eso contribuiría a tener mayor iniciativa y confianza para exigir que se respete nuestra identidad en todos nuestros entornos”. TE PUEDE INTERESAR: Colectivos de la diversidad sexual apoyan iniciativa para reconocer el género no binario en Coahuila; San Aelredo tiene cerca de 150 integrantes -¿Qué obstáculos o problemas deben superar para una vida plena? “Los obstáculos de todas las personas no binarias y en general todas las personas transgénero son distintos, pues todos tenemos distintas circunstancias y maneras de vivir nuestra identidad y nuestra realidad. “En general y en mi propio caso el obstáculo más grande es tener que explicar constantemente quién soy y cómo se deben referir a mí porque el ser una persona no binaria (ni hombre ni mujer), al ser una identidad de género que hasta la fecha no está reconocida legalmente, te pone en la posición de que las personas sienten que estás mintiendo o que lo que dices no es válido o algo real que deba respetarse y tomarse en serio”. - ¿Realmente se reconoce y se respeta a la diversidad sexual en Coahuila? “La realidad es que aún no es algo generalizado a pesar de que Coahuila es un estado a la cabeza en cuanto a derechos LGBT+, con el matrimonio igualitario y el derecho a la rectificación de sexo en las actas. “El estar actualizados en leyes no nos ha hecho estar actualizados en la sociedad de manera automática, aún sigue existiendo muchísima intolerancia, odio injustificado e irracional hacia personas que son disidencias sexuales, disidencias de género, por lo que no es suficiente el mero hecho de transformar leyes si no se planean estrategias para realmente disminuir y erradicar la intolerancia que existe hacia nosotros como un grupo vulnerado”.

- ¿Cómo afecta al desarrollo de la personalidad el no reconocer el género no binario? “Puede afectar considerablemente el desarrollo psicológico, emocional y social. Hablando de manera personal, tardé mucho en salir del clóset por el miedo al rechazo y el desplazamiento, sin embargo, al reconocerme públicamente comencé a conocer a más personas de género no binario en mi ciudad”. - ¿La persona elige pertenecer al género no binario? “La identidad de género, al igual que la orientación sexual, no es algo que se elija, es algo que se explora y se descubre para finalmente poder definirse o si se desea mantenerse indefinida. “Mi caso particular, el poder nombrarme como persona no binaria fue un proceso de toda una vida por así decirlo, desde la pubertad ya tuve dudas sobre mi identidad de género, aunque en ese tiempo no tenía las herramientas, la información al alcance para entender qué era lo que sentía, las dudas que estaba pasando y sí pasé por etapas en las que me definía con una identidad cisgénero, luego con una identidad queer y fluida”. TE PUEDE INTERESAR: Coahuila: reconocer a personas no binarias, es reconocer su personalidad jurídica y derechos, dice activista El término “cisgénero” define a las personas cuya identidad y expresión de género coincide con el sexo biológico que se les asignó cuando nacieron. Se refiere a la identidad psicológica y social y no a su preferencia u orientación sexual, de modo que las personas cis pueden ser tanto heterosexuales como homosexuales. “Queer” describe la orientación sexual, identidad de género o expresión de género que no se adecúa a las normas sociales dominantes y, en general, nombra a personas que no se identifican con un género determinado. La identidad fluida se refiere a personas cuya identidad de género no es fija ni definible, sino cambiante. “Pero finalmente –añade-, investigando más, conociendo más personas y viendo videos, conferencias de activistas LGBT+ fue que pude finalmente descubrirme como persona no binaria”. - ¿Es algo intrínseco a la persona? “Todes tenemos una identidad de género, aunque muchas personas no son conscientes de ello, la mayoría de la gente se queda simplemente con lo que dice su acta de nacimiento, el género que se les asigna al nacer y nunca en su vida cuestionan eso, se dejan llevar por los estereotipos o roles que se les imponen, pero cuando eres una persona transgénero tarde o temprano vas a sentir esa incomodidad, esa duda, esa confusión sobre algo que sientes que no está del todo correcto o alineado. “Si bien no se elige la identidad de género, lo que se elige es ser visible o no, puedes elegir una vez que te das cuenta de que eres una persona transgénero y en este caso específico una persona no binaria, la elección más grande es decidir si lo dices abiertamente al público y defiendes tu identidad ante la sociedad, ante tus compañeros de trabajo, ante tu familia, ante el mundo o si decides quedarte en el clóset”.