Saltillo: Pobladores de la periferia necesitan hules y cobijas para enfrentar el invierno

Coahuila
/ 11 enero 2026
    Saltillo: Pobladores de la periferia necesitan hules y cobijas para enfrentar el invierno
    La llegada de las primeras tormentas invernales afecta especialmente a zonas marginadas de Saltillo. FOTO: VANGUARDIA/ ARCHIVO

Habitantes de Ampliación Morelos Quinto Sector piden hules, cobijas y ropa abrigadora ante la llegada de las primeras tormentas invernales y el descenso de temperaturas

Ante la llegada de las primeras tormentas invernales de la temporada, pobladores de zonas marginadas de Saltillo solicitan el apoyo de autoridades y ciudadanía para poder enfrentar las bajas temperaturas.

Habitantes de la colonia Ampliación Morelos Quinto Sector señalaron la necesidad urgente de hules para proteger sus viviendas de las lluvias y la humedad, así como cobijas y ropa abrigadora que les permitan sobrellevar el invierno.

TE PUEDE INTERESAR: Lluvias, apagones y accidentes viales en Saltillo por frente frío 27

VANGUARDIA realizó un recorrido por el sector, donde vecinos expusieron las condiciones en las que habitan. Tras el paso del frente frío número 25, que dejó temperaturas por debajo de los cero grados en la capital del estado, muchas familias salían durante el día de sus viviendas, construidas en su mayoría con madera y lámina, para encender fogatas al exterior con el fin de mitigar el frío.

Los habitantes explicaron que, debido a la cercanía con la sierra y al ubicarse en sus faldas, la sensación térmica es aún más baja, especialmente durante las madrugadas y noches, cuando las temperaturas descienden más.

La Subsecretaría de Protección Civil se mantiene en alerta por el ingreso del Frente Frío 27 que provocó un descenso considerable en las temperaturas, acompañado de una masa de aire frío, lo que incrementaría la probabilidad de lluvias y, en zonas altas del estado, la posible presencia de aguanieve.

