Saltillo: Protestan contra contaminación en colonia Brisas; denuncian meses de humo por quema de llantas

Los afectados relataron que llevan meses lidiando con densas capas de humo negro que invaden sus hogares y sus calles durante la mañana, la tarde, la noche e incluso de madrugada.

Habitantes de diversos sectores de la colonia Brisas de Saltillo colocaron una lona en protesta ante la constante contaminación generada por la quema de llantas empleadas para la fabricación de ladrillos, situación que afirman ha mermado severamente su calidad de vida.

Susana Fabián Sosa, una de las vecinas afectadas y creadora de un chat vecinal denominado Grupo Ambiental Todos Unidos, detalló que han buscado el diálogo constante para encontrar soluciones definitivas que beneficien a toda la población.

Para ello, los colonos se han reunido con autoridades estatales y municipales tanto de la administración actual como de la anterior, a quienes les entregaron oficios formales desde octubre del año 2023.

A pesar de las mesas de diálogo, los vecinos aseguran que no han visto cambios reales en el sector y la constante exposición al humo ha provocado un incremento notable en enfermedades respiratorias y alergias.

“Nosotros venimos desde hace tiempo luchando por la cuestión de la salud de nuestros hijos, de nosotros, como ciudadanos en general”, comentó Fabián Sosa.

Agregó que tanto médicos particulares de la zona como personal del Seguro Social atienden de manera frecuente diversos casos de alergias provocadas exclusivamente por el humo.“No podemos entrar a la casa porque te da dolor de cabeza, te dan ganas de vomitar. No puedes quedarte, nos tenemos que ir a otro lado para poder dormir”, expuso.

Añadió que las familias se ven obligadas a mantener sus ventanas cerradas de manera permanente, sin embargo, los olores logran filtrarse a las viviendas y lastiman gravemente la garganta de adultos mayores y niños.

ALERTAN POR DESECHOS TÓXICOS

Además de la problemática de las llantas, los habitantes han detectado en los últimos tres meses constantes emisiones de humo blanco y una especie de neblina proveniente de fábricas ubicadas cerca del bulevar Vito Alessio Robles.

Según los testimonios recopilados por los vecinos, estas nuevas emisiones desprenden olores muy similares a los desechos tóxicos, los cuales generan un picor inusual y molestias directas en los ojos, la nariz y la garganta.

“Piensas que algo se está quemando adentro de tu casa y no es así. Ya tenemos problemas de alergia”, señaló la vecina.

Ante esta nueva amenaza ambiental, las vecinas del sector planean actualizar un mapa de focos rojos que elaboraron previamente, con el fin de identificar con exactitud cuáles plantas industriales están contribuyendo a la contaminación del área.

BUSCAN ALTERNATIVAS DE TRABAJO

Durante las pláticas, las autoridades se comprometieron a investigar si los predios donde operan las ladrilleras son de carácter federal y propusieron confiscar los camiones que suministran las llantas en la zona.

También se planteó buscar asesoría con especialistas externos para que las cerca de 200 familias dedicadas a este oficio puedan adoptar procesos menos contaminantes sin perder su única fuente de ingresos económicos.