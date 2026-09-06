Tras meses de denuncias, vecinos vuelven a reportar quema de llantas en poniente de Saltillo

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    Tras meses de denuncias, vecinos vuelven a reportar quema de llantas en poniente de Saltillo
    La estructura de la antigua escuela permanece abandonada mientras, a la distancia, se observa humo en el sector donde vecinos han denunciado reiteradamente la quema de llantas. HÉCTOR GARCÍA

Habitantes del sector señalaron que el problema disminuyó temporalmente tras intervenciones anteriores, pero el humo y los olores volvieron; aseguran que una reciente visita del Municipio tampoco dio solución

Vecinos del poniente de Saltillo volvieron a reportar la quema de llantas en ladrilleras cercanas a sus viviendas, una problemática que han denunciado desde hace meses y que, aseguran, persiste pese a intervenciones previas de autoridades.

Habitantes de colonias como Portal del Pedregal y sectores aledaños a Saltillo 2000 informaron a VANGUARDIA que recientemente volvieron a detectar humo y olores provenientes de la zona de ladrilleras cercana al bulevar Nazario Ortiz Garza.

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Una de las vecinas explicó que los episodios estarían ocurriendo ahora durante la madrugada, situación que, según dijo, fue documentada nuevamente por varios habitantes del sector.

“Estos señores no hicieron caso, lo hacen en la madrugada”, señaló al compartir nuevo material sobre el problema.

La mujer aseguró que el olor volvió a resultar difícil de tolerar para quienes habitan en los alrededores y manifestó que los residentes desconocen qué otras acciones pueden emprender después de los reportes realizados.

“Ya es insoportable el olor y pues ya no sabemos qué hacer. Hace poco estuvo el Municipio aquí, pero no se resolvió nada”, expresó.

PERSISTE PROBLEMA TRAS REPORTES

La situación ha sido denunciada anteriormente por habitantes del sector. En marzo, vecinos señalaron a VANGUARDIA que la quema de llantas en ladrilleras generaba humo constante que, dependiendo de las condiciones, alcanzaba las viviendas cercanas.

$!Habitantes del sector señalaron que la quema continúa pese a los reportes realizados anteriormente y aseguran que el olor generado llega hasta sus viviendas.
Habitantes del sector señalaron que la quema continúa pese a los reportes realizados anteriormente y aseguran que el olor generado llega hasta sus viviendas. CORTESÍA

En aquel momento, los residentes afirmaron que el problema tenía aproximadamente cinco años y señalaron que el humo se presentaba en distintos horarios, con episodios de mayor intensidad durante la noche.

También expresaron preocupación por posibles afectaciones a la salud, particularmente entre niñas, niños y adultos mayores, debido al olor y al humo que, según sus testimonios, ingresaba a las viviendas.

Además de la quema, aquella primera denuncia expuso otras problemáticas en el sector, entre ellas el abandono de un inmueble que anteriormente funcionaba como primaria federal, acumulación de basura, inseguridad, falta de iluminación en algunas vialidades y problemas en el suministro de agua.

VUELVEN A REPORTAR HUMO

Semanas después, en mayo, los habitantes contactaron nuevamente a VANGUARDIA para advertir que la situación continuaba. En esa ocasión señalaron que la quema se concentraba principalmente durante la tarde y la noche, particularmente en puntos cercanos al cruce de la Alameda Zaragoza con el inicio del bulevar Nazario Ortiz Garza.

$!La acumulación de escombro y residuos se suma a las condiciones que habitantes del poniente han denunciado desde hace meses en los alrededores de sus colonias.
La acumulación de escombro y residuos se suma a las condiciones que habitantes del poniente han denunciado desde hace meses en los alrededores de sus colonias. HÉCTOR GARCÍA

Los testimonios recabados entonces referían la operación de alrededor de siete ladrilleras en el área y sostenían que el humo llegaba directamente hacia las colonias dependiendo de las condiciones del viento.

SIN CAMBIOS

En el nuevo reporte, una de las habitantes aseguró que anteriormente acudieron elementos policiacos y que después de esa intervención la problemática disminuyó durante un periodo.

“Al principio fueron policías y se calmaron un tiempo, pero volvieron otra vez”, relató.

La vecina añadió que personal del Municipio acudió recientemente al sector, aunque, de acuerdo con su testimonio, la visita tampoco derivó en una solución al problema.

Ante la reaparición del humo, los habitantes reiteraron su preocupación por las condiciones en las que viven y solicitaron que las autoridades revisen nuevamente lo que ocurre en la zona, particularmente durante los horarios nocturnos y de madrugada en los que aseguran que actualmente se realizan las quemas.

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Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

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