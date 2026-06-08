Saltillo: Rector de la Universidad Agraria Antonio Narro participa en acuerdos estratégicos para fortalecer al campo mexicano

La Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, de Saltillo, reafirmó su vinculación con los principales temas de la agenda agroalimentaria del País mediante la participación de su rector, el Dr. Alberto Flores Olivas, en reuniones de alto nivel orientadas al fortalecimiento de la producción agrícola y pecuaria nacional. Durante una gira de trabajo en la capital del país, el rector formó parte de la firma del Acuerdo Nacional para el Ordenamiento de la Producción, Abasto, Comercialización y Precio Justo del Jitomate, estrategia impulsada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, con el propósito de generar condiciones que favorezcan tanto a productores como a consumidores.

En el acto también participaron la titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, Columba López Gutiérrez, y el secretario de Hacienda y Crédito Público, Édgar Amador Zamora, además de representantes de comercializadores, centrales de abasto y tiendas de autoservicio. El acuerdo busca fortalecer la coordinación entre los distintos eslabones de la cadena productiva del jitomate, uno de los cultivos de mayor relevancia económica para el país, promoviendo mecanismos que contribuyan a garantizar un mercado más ordenado y condiciones de comercialización más equitativas. DIÁLOGO PARA IMPULSAR LA ACTIVIDAD PRECARIA Como parte de su agenda institucional, Flores Olivas también acompañó a la titular de la Sader en una reunión de trabajo con representantes de la Asociación Mexicana de Exportadores de Carne de Cerdo, la Asociación Nacional de Establecimientos TIF y la Organización de Porcicultores Mexicanos.

El encuentro tuvo como objetivo fortalecer el diálogo entre autoridades, organismos productivos y actores estratégicos de la industria pecuaria, en un contexto donde la innovación, la sanidad y la competitividad representan factores clave para el crecimiento del sector. La participación de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro en estos espacios refrenda su compromiso con el desarrollo sustentable del campo mexicano y su papel como institución formadora de profesionales especializados en la producción agropecuaria, la investigación y la transferencia de conocimiento para atender los desafíos del sector.

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