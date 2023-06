Saltillo: reportan olores fétidos en la Brisas Poniente; encuentran a hombre en estado de descomposición

Comerciantes fueron quienes reportaron el fétido aroma, sin embargo, no fue hasta que su hijo llegó a Saltillo desde Colima que se realizó el hallazgo

Recostado en su cama, en un estado avanzado de descomposición, fue encontrado esta mañana en Saltillo a Vidal, de 76 años, quien llevaba varios días sin ser visto por su familia.

Los elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado respondieron al informe en la calle Carlos Cárdenas, en la colonia Brisas Poniente. Los propietarios de los puestos ambulantes fueron quienes realizaron el informe, ya que al comenzar con el comercio, notaron un fuerte olor fétido y dieron aviso a las autoridades.

En el lugar, las autoridades también hablaron con Edwin Said, de 50 años, hijo de Vidal, quien informó que había hablado con su padre por teléfono el pasado 11 de junio. Él reside en la ciudad de Colima, en el estado de Colima. Después, intentó llamar a su padre el Día del Padre para saludarlo, pero no obtuvo respuesta. El lunes, le pidió a una vecina que fuera a verificar cómo estaba su padre, pero ella le informó que no respondía ni abría la puerta.

TE PUEDE INTERESAR: En Monclova fallecen 14 personas en un solo día; FGE señala causas naturales, familiares aseguran golpe de calor

Debido a esto, decidió viajar de Colima a Saltillo para investigar lo sucedido. Fue esta mañana, al abrir la puerta y buscar a su padre, que lo encontró en la cama en un estado de descomposición, y de inmediato dio aviso a las autoridades.

Cuando llegaron los oficiales, confirmaron el fallecimiento de la persona y aseguraron el área hasta la llegada de los agentes de la Fiscalía y el personal de servicios periciales, quienes llevaron a cabo las diligencias correspondientes y ordenaron el levantamiento del cuerpo.

Se presume que la autoridad la causa del fallecimiento fue natural, posiblemente un infarto, pero será mediante la realización de una autopsia que se determinará la causa exacta, y posteriormente se entregará el cuerpo a la familia para los servicios funerarios correspondientes.