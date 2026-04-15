Refuerzan limpieza y retiro de basura en Lomas Verdes, Saltillo

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Saltillo
/ 15 abril 2026
    Refuerzan limpieza y retiro de basura en Lomas Verdes, Saltillo
    Cuadrillas municipales realizaron retiro de basura, deshierbe y mantenimiento en áreas verdes de Lomas Verdes y otros sectores de Saltillo. CORTESÍA

Cuadrillas municipales intervinieron áreas verdes, retiraron riesgos en vialidades y atendieron espacios públicos en colonias del sur y oriente de la ciudad

Con labores de limpieza, retiro de basura y mantenimiento de espacios públicos, el Gobierno Municipal de Saltillo intensificó jornadas de atención en distintos sectores de la ciudad, entre ellos el fraccionamiento Lomas Verdes, al sur de la ciudad.

Las acciones se realizaron con apoyo del Gobierno del Estado y a través del programa “Colonias al 100”, donde cuadrillas municipales llevaron a cabo recolección de desechos, deshierbe, barrido manual y limpieza en áreas verdes de la plaza pública ubicada entre las calles Cerro Prieto y Cerro de la Lluvia.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/reportan-fallas-en-recoleccion-de-basura-al-poniente-de-saltillo-NG20042285

De acuerdo con la información, estos trabajos buscan mejorar la imagen urbana, promover entornos más saludables y recuperar espacios de convivencia para los vecinos.

Además de Lomas Verdes, las brigadas han intervenido colonias como Lomas Doradas, Cumbres, Valle de San Antonio, Ampliación Valle de San Antonio, San Francisco, Misión Cerritos, La Herradura, Ojo de Agua, Teresitas y Nuevo Teresitas, así como el Barrio Mágico del Ojo de Agua, entre otros sectores.

Como parte de estas acciones, personal municipal también retiró troncos y ramas que representaban un riesgo sobre la banqueta y ciclovía del bulevar Jesús Valdés Sánchez, entre las calles Ignacio de la Llave y Armillita.

En ese punto se eliminaron los restos que podían afectar a peatones y automovilistas, mientras el árbol se mantiene en condiciones para continuar su desarrollo.

$!Además de la jornada de limpieza, las cuadrillas atendieron arbolado que, por su condición, podría rerpesentar un riesgo para la ciudadanía.
Además de la jornada de limpieza, las cuadrillas atendieron arbolado que, por su condición, podría rerpesentar un riesgo para la ciudadanía. CORTESÍA

Asimismo, brigadas del programa “Aquí Andamos” realizaron limpieza profunda y deshierbe en el paso de arroyo del fraccionamiento Nuevo Teresitas, entre las calles Nopal, Adames y Sierra Hermosa.

Las jornadas también incluyeron trabajos similares y riego con agua tratada en áreas verdes del Paseo de la Reforma, al oriente de la ciudad.

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Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

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