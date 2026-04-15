Coahuila avanza en acuerdos de electromovilidad y colaboración con Texas en Washington

WASHINGTON, D.C.— En su gira por Estados Unidos, el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, sostuvo reuniones con empresas, congresistas y autoridades diplomáticas, en las que se avanzó en acuerdos relacionados con electromovilidad y colaboración económica con Texas. Como parte de la agenda, participó en el North Capital Forum, donde se reunió con compañías de Estados Unidos y Canadá interesadas en proyectos tecnológicos y de inversión en la entidad.

“Acudimos al North Capital Forum donde nos reunimos con empresas canadienses y americanas para seguir atrayendo más inversión para nuestro estado”, señaló. Durante el encuentro “Advancing Cross-Border Collaboration”, dialogó con representantes de más de 30 empresas multinacionales, entre ellas Magna, General Motors y Constellation Brands, con quienes se abordaron oportunidades de inversión y las condiciones del estado en materia de infraestructura y seguridad. Además, la delegación participó en el North Capital Meridian Diplomacy Forum, donde se establecieron contactos con congresistas estadounidenses como Joaquin Castro y Marc Veasey, en torno al fortalecimiento del corredor comercial entre Texas y Coahuila.

RELACIÓN CON ESTADOS UNIDOS En el marco de la gira, también sostuvo una reunión con el embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma Barragán, con quien revisó temas de cooperación bilateral y promoción económica. “Tuvimos una muy buena plática con el embajador para fortalecer la relación bilateral y seguir construyendo puentes que beneficien directamente a nuestro estado”, comentó.

La agenda incluyó además actividades en el Instituto Cultural Mexicano, donde se promovieron aspectos culturales y económicos de la entidad como parte de la estrategia de vinculación internacional. En la gira participaron Paola Rodríguez López, presidenta honoraria de Inspira Coahuila; Luis Olivares Martínez, secretario de Economía; Sofía Delgadillo Díaz, directora general de Pro Coahuila; y Linda Favila, representante del organismo en Austin, Texas.

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