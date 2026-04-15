Torreón se mantiene sin cambios horarios de venta de alcohol pese a ajustes en Gómez Palacio

El titular de la dependencia, Pablo Fernández Llamas , explicó que, aunque se han registrado cambios en otras zonas de la Comarca Lagunera, Torreón se mantiene bajo su reglamento vigente.

TORREÓN, COAH.— La Dirección de Inspección y Verificación de Torreón informó que los horarios autorizados para la venta de bebidas alcohólicas en el municipio no han cambiado, pese a las recientes modificaciones aplicadas en el municipio de Gómez Palacio.

En ese sentido, hizo un llamado a propietarios de negocios y a clientes a respetar las disposiciones locales.

“Queremos dar certidumbre a la sociedad: las disposiciones adoptadas en Gómez Palacio no tienen jurisdicción ni efecto en Torreón. Nosotros operamos bajo el reglamento municipal establecido, el cual permanece intacto y sin alteraciones”, subrayó.

El funcionario agregó que se reforzarán las labores de vigilancia en coordinación con otras áreas del Ayuntamiento, con el fin de verificar que los establecimientos que venden alcohol operen conforme a la ley.

“Mantendremos inspecciones constantes y una colaboración entre dependencias para revisar todo tipo de establecimientos. La meta es garantizar que se respete el reglamento en cada caso”, indicó.

HORARIOS VIGENTES

Los horarios que continúan vigentes en el municipio son los siguientes:

Bares y cantinas:

• Lunes a jueves: 10:00 a 22:00 horas

• Viernes y sábado: 12:00 a 02:00 horas

Centros nocturnos y cabarets:

• Lunes a jueves: 20:00 a 00:00 horas

• Viernes y sábado: 21:00 a 03:00 horas

Expendios y tiendas:

• Lunes a sábado: 10:00 a 23:00 horas

• Domingo: 10:00 a 14:00 horas

Restaurantes:

• Lunes a jueves: 09:00 a 02:00 horas

• Viernes y sábado: 08:00 a 03:00 horas (del día siguiente)

Restaurante bar:

• Lunes a jueves: 20:00 a 00:00 horas

• Viernes y sábado: 21:00 a 02:00 horas (del día siguiente)