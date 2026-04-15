Torreón se mantiene sin cambios horarios de venta de alcohol pese a ajustes en Gómez Palacio

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Torreón
/ 15 abril 2026
    Torreón se mantiene sin cambios horarios de venta de alcohol pese a ajustes en Gómez Palacio
    Autoridades municipales confirmaron que los horarios de venta de alcohol en Torreón no han tenido cambios. FREEPIK

Autoridades aclaran que las modificaciones en el municipio vecino no aplican en Torreón y llaman a respetar la normativa local

TORREÓN, COAH.— La Dirección de Inspección y Verificación de Torreón informó que los horarios autorizados para la venta de bebidas alcohólicas en el municipio no han cambiado, pese a las recientes modificaciones aplicadas en el municipio de Gómez Palacio.

El titular de la dependencia, Pablo Fernández Llamas, explicó que, aunque se han registrado cambios en otras zonas de la Comarca Lagunera, Torreón se mantiene bajo su reglamento vigente.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/torreon/ajustan-funciones-de-inspectores-de-plazas-y-mercados-de-torreon-EG20041126

En ese sentido, hizo un llamado a propietarios de negocios y a clientes a respetar las disposiciones locales.

“Queremos dar certidumbre a la sociedad: las disposiciones adoptadas en Gómez Palacio no tienen jurisdicción ni efecto en Torreón. Nosotros operamos bajo el reglamento municipal establecido, el cual permanece intacto y sin alteraciones”, subrayó.

El funcionario agregó que se reforzarán las labores de vigilancia en coordinación con otras áreas del Ayuntamiento, con el fin de verificar que los establecimientos que venden alcohol operen conforme a la ley.

“Mantendremos inspecciones constantes y una colaboración entre dependencias para revisar todo tipo de establecimientos. La meta es garantizar que se respete el reglamento en cada caso”, indicó.

HORARIOS VIGENTES

Los horarios que continúan vigentes en el municipio son los siguientes:

Bares y cantinas:

• Lunes a jueves: 10:00 a 22:00 horas

• Viernes y sábado: 12:00 a 02:00 horas

Centros nocturnos y cabarets:

• Lunes a jueves: 20:00 a 00:00 horas

• Viernes y sábado: 21:00 a 03:00 horas

Expendios y tiendas:

• Lunes a sábado: 10:00 a 23:00 horas

• Domingo: 10:00 a 14:00 horas

Restaurantes:

• Lunes a jueves: 09:00 a 02:00 horas

• Viernes y sábado: 08:00 a 03:00 horas (del día siguiente)

Restaurante bar:

• Lunes a jueves: 20:00 a 00:00 horas

• Viernes y sábado: 21:00 a 02:00 horas (del día siguiente)

$!Además de las verificaciones a bares y restaurantes, se mantendrá vigilancia en establecimientos de venta de bebidas como lo son expendios.
Además de las verificaciones a bares y restaurantes, se mantendrá vigilancia en establecimientos de venta de bebidas como lo son expendios. CUARTOSCURO

Fernández Llamas reiteró el llamado a locatarios y ciudadanía a actuar con responsabilidad, al señalar que el respeto a estos horarios contribuye a mantener el orden y la seguridad en la ciudad.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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